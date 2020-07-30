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Политика
Ренато Усатый разоблачил главу фракции своей партии в муниципальном совете Бельц Игоря Басистого
30.07.2020

Ренато Усатый, мэр Бельц и лидер Нашей партии, разоблачил  главу фракции своей партии в муниципальном совете Бельц Игоря Басистого в хищении воды на 200 тысяч леев. 

Дело в том, что у Басистого во владении находится сауна "Fregat" по ул. Кожедуба, а чтобы бизнес шел прибыльнее, он незаконно врезался в водопровод в обход счётчика. Что забавно, незаконное подключение "обнаружили", по словам Усатого, те же инженеры, что его и устраивали. Басистый заявление на выход из Нашей партии уже написал.

Усатый пообещал, что не даст покоя бывшему сопартийцу на протяжении всей его жизни, а также объявил о готовности платить премии гражданам за предоставление властям (т.е. лично Усатому) информации о коррупционерах в органах власти. Такса от 10 тыс. леев до 100 тыс. леев (€500-5 тыс.). 

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