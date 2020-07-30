Здоровье Коронавирус в Молдове, данные на 30 июля 2020: +396 новых случаев - снова много, снова ужас В Молдове в общей сложности зарегистрировано 24343 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента. На 17:00 30 июля 2020 года в Молдове выявлено 396 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ. В общей сложности зарегистрировано 24343 случаев заражения коронавирусом. Всего проведено тестов 1992, из них первичных - 1536, повторных - 456. Среди лиц, у которых в последние сутки выявлен COVID-19, 20 человек работают в системе здравоохранения республики. До сегодняшнего дня от COVID-19 вылечились 17040 человек. Умерли - 771. ЛИДИЯ ТКАЧ

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