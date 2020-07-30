Коронавирус в Молдове, данные на 30 июля 2020: +396 новых случаев - снова много, снова ужас

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Здоровье
В Молдове в общей сложности зарегистрировано 24343 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента.
На 17:00 30 июля 2020 года в Молдове выявлено 396 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.
В общей сложности зарегистрировано 24343 случаев заражения коронавирусом.
Всего проведено тестов 1992, из них первичных - 1536, повторных - 456.
Среди лиц, у которых в последние сутки выявлен COVID-19, 20 человек работают в системе здравоохранения республики.
До сегодняшнего дня от COVID-19 вылечились 17040 человек.
Умерли - 771.
ЛИДИЯ ТКАЧ
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