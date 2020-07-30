30 Июля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Здоровье
Коронавирус в Молдове, данные на 30 июля 2020: +396 новых случаев - снова много, снова ужас
30.07.2020

В Молдове в общей сложности зарегистрировано 24343 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента.

На 17:00 30 июля 2020 года в Молдове выявлено 396 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.

В общей сложности зарегистрировано 24343 случаев заражения коронавирусом.

Всего проведено тестов 1992, из них первичных - 1536, повторных - 456.

Среди лиц, у которых в последние сутки выявлен COVID-19, 20 человек работают в системе здравоохранения республики.

До сегодняшнего дня от COVID-19 вылечились 17040 человек.

Умерли - 771.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
Количество просмотров:
191
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.