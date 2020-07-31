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На JurnalTV показали, как правильно «отмывать» имидж Майи Санду
31.07.2020

Вывезут на политическом трупе Филата. Передача Secretele Puterii от 29-го июля на телеканале Jurnal TV стала отличным показателем того, как сегодня отмывают имидж Майи Санду и какая именно техника используется для того, чтобы одурачить "проевропейского" избирателя, жаждущего, наконец-то, исполнения всех тех желаний и мечтаний, которые уже 11 лет сулит "еврореклама".

Ведет передачу некий Алекс Козер - человек, который сразу же заявил, что относит себя к поколению "7 апреля 2009", и даже, дескать, был в тот день на площади. Впрочем, и его гости тут же обозначили себя как представители "поколения 1989" - Константин Кеяну и Анатол Дурбалэ. Известные сторонники румынизации, которые, впрочем, пытаются скрывать данные наклонности под личиной "европейства" и борьбы за "общее благосостояние".

После обмена взаимными "визитками" (я из поколения 2009, а я из 1989) пошло обсуждение темы. Первый мотив - все разочарованы, как, дескать, так пошло, что после надежд 1989-го года пришли коммунисты в 2001-м году, затем, дескать, пришло "святое 7-е апреля с надеждами", и вот, спустя еще 11-12 лет, дескать, снова все то же самое, "режим Додона" и так далее.

Все, дескать, разочаровали, все, кто играл на мечтах людей и паразитировал на идее евроинтеграции, одновременно дискредитируя ее, упоминаются имена Филата, Лянкэ, Киртоакэ и даже Нэстасе (но избегают упоминать в данном контексте Майю Санду), после чего "тяжелая артиллерия" концентрируется на Филате - судя по всему, он назначен главным "громоотводом", в которой следует отводить разочарование в политике Молдовы, к которой во времена Филата имели отношения и некоторые другие люди, сегодня также рвущиеся к власти (Санду или Алайба, к примеру).

Провал проекта Филата - это провал исключительно Филата, но никак не людей, которые, якобы, были в одной с ним упряжке, и, собственно, составляли его проект. Классическая футбольная схема - если команда проигрывает, то виноват тренер (в данном случае - Филат), если выигрывает, то это заслуга игроков (в данном случае Санду и ее подручных).

Дальше в ход идут различные истории, призванные показать, сколь плохим лидером оказался Филат, сливший все своей жадностью, надменностью и недалекостью. Рассказывается история о том, как он, не глядя, сбрасывал с плеча пальто, не удосужившись посмотреть, не попадет ли оно ненароком на кого-то "сирого", или как уволил телохранителя, который не успел подхватить вышвырнутый Филатом в приступе истерии мобильный телефон - недостаточно расторопным оказался.

В общем, весь политический класс разочаровал, эта идея муссируется несколько минут, попутно в студии невольно уверенно высказывается идея, что Плахотнюк отбыл в США - почему-то при этом ведущий не задает вопрос гостям, почему, собственно, эта страна покрывает данного господина и как это соотносится с заботой о демократии в Молдове. Задавать вопросы, которые могут бросить тень на имидж США, в этой студии не принято, но подобные проколы время от времени в таких случаях обязательно возникают.

И лишь затем, после "артподготовки", осторожно высказывается другая мысль - și totuși Maia Sandu este oleaca altfel, e altceva, e la alt nivel, то есть "и все же Майя Санду является чуть другой, она на другом уровне", после чего разговор, разумеется, переходит наконец-то в нужное русло - собеседники начинают обсуждать грядущие президентские выборы и, разумеется, "подтапливать" за Санду. Дескать, происходят странные вещи, готовятся фальсификации, слишком много избирательных участков открываются в России, все дурно пахнет и так далее.

Заканчивается все обсуждением проблем пандемии, со всеми теми же установками - "у нас катастрофа", "вот вам такие цифры, которые показывают глубину катастрофы", "правительство уходи, ты не справляешься", и так далее. Снова бесконечно муссируется "подлое поведение Додона", который, дескать, занимается пиаром, появляется на людях, выступает с обращениями, а самое главное (вот ведь подлец, а!?) - все это без медицинской маски на лице! Где, мол, пример гражданам, посмотрите, дескать, на западных политиков, вот там ответственность, в общем, не надел маску = уничтожил Молдову.

И самое при этом нелепое - сами они при этом всю беседу в студии сидели без медицинских масок. О каких тогда примерах обществу они говорят, или журналисты, а также приглашенные в студию господа, назвавшие себя актерами, уже не являют собой пример обществу? Как можно критиковать кого-то за соринку в глазу, сидя, если не с бревном, то, скажем так, с такой же соринкой в своем глазу?


 
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