В последний день месяца молдавский лей укрепится по отношению к евро и доллару

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Экономика
Цена на евро и доллар в Молдове снизилась.
Согласно данным Национального банка Молдовы в пятницу, 31 июля, евро подешевеет по отношению к молдавскому лею на два бана. Курс единой европейской валюты составит 19,69 леев. Доллар США уступит в цене еще два бана, и будет стоить 16,76 леев.
Стоимость румынского лея сохранится на отметке 4,07 леев. Цена на российский рубль будет 0,22274 леев, на украинскую гривну - 0,6054 леев.
Пара евро/доллар торгуется на мировых рынках по курсу 1,1791
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