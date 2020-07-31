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Экономика
В последний день месяца молдавский лей укрепится по отношению к евро и доллару
31.07.2020

Цена на евро и доллар в Молдове снизилась.

Согласно данным Национального банка Молдовы в пятницу, 31 июля, евро подешевеет по отношению к молдавскому лею на два бана. Курс единой европейской валюты составит 19,69 леев. Доллар США уступит в цене еще два бана, и будет стоить 16,76 леев.

Стоимость румынского лея сохранится на отметке 4,07 леев. Цена на российский рубль будет 0,22274 леев, на украинскую гривну - 0,6054 леев.

Пара евро/доллар торгуется на мировых рынках по курсу 1,1791


 
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