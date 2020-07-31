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Майя Санду готова отстранять судей и чиновников от должностей
31.07.2020

Майя Санду, в случае избрания на пост президента Молдовы, готова отстранять судей и чиновников от должностей лишь на основании подозрений в коррупции, не ожидая в их отношении окончательного решения суда. В таком ключе она видит предназначение главы государства.

По ее словам, при реализации таких действий "речь идет о том, что честные люди из госинститутов поймут, что имеют поддержку человека на высокой должности".

Собственно, да, и чего мы хотим от Игоря Додона соблюдения законов, если его проевропейские оппоненты такие же?

@Telegram GK


 
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