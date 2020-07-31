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Политика
Телеканал TV8, активно борющийся с фейковыми новостями, при этом державший на зарплате фейкомётчика
31.07.2020

Севший вчера в лужу молдавский телеканал TV8, активно борющийся с фейковыми новостями, но при этом державший на зарплате знатного фейкомётчика, наглядно иллюстрирует идею о том, что вся эта борьба с фейками - есть тупой развод западных спонсоров на деньги.

В Молдове эта история приумножается в связи с тем, что фейкоразоблачители (работавшие с фейкосоздателями практически в одном кабинете), неожиданно и самозванно присвоили себе еще и право быть истиной в последней инстанции, хотя что мы имеем по факту - ни в чем не разбирающиеся люди, деградирующие до общения лозунгами, делают фейки и такие же ни в чем не разбирающиеся люди, давно уже деградировавшие до общения лозунгами, эти фейки разоблачают. 

На фоне этих молдавских страстей даже пресловутые британские ученые с их сомнительными исследованиями кажутся вершиной научного и аргументированного подхода к проблемам человечества.

Еще по Украине было понятно, что борьба с фейками - это дорогостоящий и малоэффективный бизнес. Но почему-то западным кураторам сопоставить результативность и затраты всё никак. И это наводит на мысль, что наличие и фейкометчиков и фейкоборцев очень даже Запад устраивает.

@Telegram GK


 
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