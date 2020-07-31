Оппозиция сознательно формирует категорию избирателей - пофигистов и коронаскептиков

Действие чрезвычайной ситуации в области здравоохранения Молдовы продлено до 31 августа. Премьер-министр Ион Кику объяснил это эволюцией ковида и в Молдове, и в соседних странах: тренд снижения заболеваемости, по его словам, завершился, а надежды на то, что с 1 августа можно будет снять все ограничения, не оправдались. Почему же в этой ситуации политическая оппозиция настойчиво требует отмены санитарных правил?

По данным социологического опроса «VoxPopuli-2020», проведенного ассоциацией социологов и демографов РМ, 59,8 процента респондентов положительно или крайне положительно оценивают действия властей в период пандемии, но 36,7 процента придерживаются противоположного мнения. 40 процентов избирателей – это стимул: борясь за их голоса, оппозиция будет и дальше требовать смягчения или отмены карантинных ограничений.

Поход на шашлыки как проявление политической позиции

Правые нашли, как им кажется, новую категорию потенциальных избирателей – людей с запредельно либеральными взглядами, считающих, что защита от инфекции – сугубо личное дело, что опасность преувеличивают, что потерь от нарушения права свободного передвижения намного больше, чем потерь от самой эпидемии.

Их раздражает ограничение личного общения. Они призывают жить как прежде, ездить в общественном транспорте, ходить в рестораны, общаться, зарабатывать, не носить маски и ничего не бояться. Среди коронаскептиков – те, кто воспринимает жизнь как лотерею: любители превышения скорости на дороге, энтузиасты автомобильных гонок, игроки и прочие экстремалы. В этом хоре отчетливо слышатся голоса молодых родителей, которые не привыкли в течение целого дня заниматься детьми и хотят как прежде спихивать их в детсад. Многие из мамаш не работают и требуют за сидение дома с собственным ребенком зарплату воспитателя.

Не менее громко протестуют те, кому ограничения не дают заработать. Одни музыканты, убрав в шкаф трубу, идут на стройку. Другие дважды пикетировали дом правительства, требуя разрешить массовые гулянки на свадьбах и юбилеях. К категории противников «государственного насилия» примыкают сторонники мирового короназаговора. При этом ни один человек, уверенный в том, что вирус – выдумка, еще не пришел работать в больницу.

Ставка на тех, кто играет со смертью

Депутаты PAS и DA, кажется, больше всех возмущены ограничениями, связанными с санитарным кризисом. Они требуют, чтобы правительство представило до 31 июля план действий по открытию детсадов с 10 августа, подробное руководство с инструкциями и проект выделения средств. Дети имеют конституционное право на образование, с пафосом заявила депутат PAS Дойна Герман, а депутат Вероника Рошка потребовала, чтобы пришли решать вопросы люди, «которые знают, как справиться с эпидемией». Из лагеря левой оппозиции (особенно громко «зажигает» «Наша партия») раздаются не менее громкие призывы прекратить борьбу, так как никакого коронавируса якобы нет.

Все это, если вдуматься, крайне цинично. Политическая оппозиция готова сделать ставку на людей, которые хотят «пира во время чумы». Они будут загорать, ходить в ночные клубы, петь и плясать на свадьбах, потому что у них «есть права», играть со смертью, рискуя и своей жизнью, и чужой, проклиная государство и правительство за вмешательство в их жизнь и привычки.

Умники и умницы

Майя Санду, Андрей Нэстасе и их группы поддержки говорят, что в правительстве и в минздраве сидят непрофессионалы, которые якобы не знают, как справиться с эпидемией, и злоупотребляют единственным доступным оружием борьбы – изоляцией. Но дело в том, что изоляция – вообще единственное средство в борьбе с инфекционными болезнями. Как именно устанавливать рамки ограничений – не знает никто, потому что такого никогда не было. Всем мире шарахаются из стороны в сторону, то вводя жесткие ограничения, то ослабляя карантин.

Где взять людей, которые точно знают, как справиться с бедой? В нашем минздраве и санитарной медицине сидят отнюдь не Сократы - но «просветленных» нет и в лагере оппозиции. Более того, их нет нигде. Инфекционисты и вирусологи вывелись как класс, потому что эта отрасль медицины стала коммерчески невыгодна. Если среди членов PAS и DA есть умники и умницы, молодые и продвинутые, знающие, что делать, хотелось бы услышать их конструктивные предложения.

Кто именно в этих партиях разработал стратегию борьбы с инфекцией и в чем она состоит? Хорошие решения от молдавских крутых специалистов пригодятся всему миру. Потому что наука до сих пор понятия не имеет, откуда взялся новый вирус, насколько он смертелен, какой дает прирост смертности, как предохраняться и, главное, как со всем этим покончить.

Открываются новые больницы – вам это ни о чем не говорит?

Между тем в «Moldexpo» открыли еще один центр сортировки инфицированных, потому что первый не справлялся. Активируют новые больницы, например, в больнице Святой Троицы создали дополнительно 170 коек, оборудовали 18 мест в отделении интенсивной терапии, сделали раздельные входы.

Все очень серьезно. Не от хорошей жизни сохраняются почти все ограничения: изоляция людей старшего возраста, запрет празднования дня независимости, запрет собираться не более трех человек, возобновлять работу ночных клубов, дискотек, детских лагерей, школ и детсадов как минимум до 1 сентября.

В то же время под давлением общества некоторые ограничения с 1 августа будут сняты: разрешат работу кинотеатров и концерты на открытом воздухе при условии участия не более 50 человек, спортивные занятия, турпоходы и соревнования при участии не более 10 человек, спортивные соревнования в залах для всех федераций, но без зрителей. Осень – пора свадеб, но их не будет, хотя с 1 августа разрешат проводить дни рождения и поминки при соблюдении санитарных правил. Впрочем, кто же у нас соблюдает правила после первой рюмки?

Тех, кто очень хочет на море и ничего не боится, примут в августе Украина, Турция, Болгария, Мальдивы, Египет. При въезде в Турцию и Египет не нужен даже тест на коронавирус. Приедут ли туристы оттуда здоровыми? Обсуждался вопрос об отмене обязательной двухнедельной самоизоляции для возвращающихся в страну, но пока решили, что это преждевременно. Если карантин отменят – нас ждет новая страшная статистика.

В Молдове уже заразилось больше 23 тысяч человек, а ведь изначально прогнозировали не больше 2 тысяч несчастных случаев. Кто виноват? В первую очередь - те самолюбивые эгоцентрики, которые не желают ограничивать себя ни в чем, а также партии, ставшие их рупором и давящие на самое больное место в надежде скомпрометировать власть и выиграть президентские выборы.

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На руку оппозиционным партиям и линия поведения тех чиновников, которые скрывают или просто плохо распространяют информацию о коронавирусе и государственной стратегии защиты населения. Немногие у нас знают, как протекает болезнь и что будет потом. Агитационные материалы, распространяемые в телеэфире, устарели. Сейчас нужно не призывать мыть руки – это уже все усвоили, нужно рассказывать о последствиях коронавирусной инфекции.

Многие считают, что здоровым и молодым ничего не угрожает, что они перенесут болезнь как грипп. Увы, гарантии нет. В лотерее коронавируса ставки действительно зависят от того, какое у вас здоровье, но люди о своем здоровье и генетических особенностях знают мало, говорит профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона в США, главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

«Примерно один из 20 выздоровевших застревает на том же уровне самочувствия, которое у него было во время ковида», - говорит она. Болят все мышцы, усталость, голова не соображает, тяжело даются нагрузки, врачи не понимают, что происходит, и советуют сходить к психиатру. В науке это состояние известно как фибромиалгический-энцефалопатический синдром. Еще месяц назад считали, что главной проблемой «выживших» будет фиброз легких, и это страшно. Но степень поражения фиброзом выяснится только через год, и даже там, где есть хорошие диагностические аппараты, его достоверно может установить только патологоанатом на вскрытии, говорит Баранова. Много ли у нас диагностической аппаратуры, будет ли оплата этой услуги входить в полис, хватит ли врачей-профессионалов? Может, лучше не рисковать?

После ковида можно получить и сахарный диабет, и инсульт, и любое другое хроническое заболевание. Ковид – это катастрофа, говорит Баранова, потому что организм не может справиться с последствиями и разлетается на части. «Лучшая стратегия борьбы - никогда с ним не встречаться, лично я этой стратегии придерживаюсь», - уверена профессор. Баранова сообщила, что уже есть тревожные звоночки, говорящие о том, что вирус может застрять в организме на всю жизнь: «Идет хроническая инвалидизация путем развития хронической усталости или других типов хронизации, нужно разрабатывать реабилитационные программы, поддерживающее лечение».

Почему об этом не рассказывают минздрав, национальная касса медицинского страхования, наши врачи и специалисты в области санитарной медицины? Возможно, информация о последствиях болезни многих заставит задуматься. Минздрав и НКМС должны рассказать о своих планах реабилитации выздоровевших. И если специалисты будут почаще и поинформативнее говорить о таких вещах – возможно, власть обретет пошатнувшееся доверие части населения, политики перестанут поливать друг друга грязью и объединятся в борьбе с одной на всех катастрофой.

Василиса ФРУНЗЕ