Ион Стурза: Экстрадиция Плахотнюка произойдет на основе доказательств, а не информации

Если нынешний президент Республики Молдова Игорь Додон получит еще один президентский мандат после осенних выборов этого года, то отношения между ним и бывшим лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком могут вернуться к норме. Такие заявления сделал бывший премьер-министр Республики Молдова Ион Стурза, отмечает IPN.

Что касается выдворения Владимира Плахотнюка из США и его экстрадиции в Республику Молдова, Ион Стурза утверждает, что это может произойти только в том случае, если Генеральная прокуратура отправит в США неопровержимые доказательства, а не только информацию.

„Есть специализированные адвокаты, защищающие диктаторов, коррумпированных лиц и так далее. Проблема не в Вашингтоне, проблема в Кишиневе. В Кишиневе должно быть составлено надежное, конкретное дело. Если они отправят дела, сшитые белыми нитками, или которые основаны на информацию, а не на доказательства, как нам нравится делать в Кишиневе, тогда в Америке они не пройдут. В Америке были освобождены террористы, освобождены самые крупные мошенники по причине, что судья не принял информацию, им нужны доказательства”, - заявил Ион Стурза в ходе передачи „Cutia Neagră” на телеканале TV8.

По мнению Иона Стурзы, Влад Плахотнюк будет экстрадирован, когда из Республики Молдова придут серьезные аргументы, в соответствии с международным законодательством и американским законом. Таким образом, до тех пор, пока эти доказательства не будут основательными и не будут конкретными, его экстрадиция будет сложной.

„Я ожидал большего, что американцы в конечном итоге выдворят Влада Плахотнюка из США. Он имеет право уехать в любую страну мира, где его примут”, - уточнил бывший премьер.

Ион Стурза считает, что самая большая проблема бизнесмена Влада Плахотнюка заключается в том, что он остался изолированным и без деятельности. „Он сидит там без большой активности в неопределенности для него, и спит два часа в сутки. У него есть некоторые известные проблемы со здоровьем, которые позволяют ему спать два часа в сутки. Представьте себе, он должен действовать, имеет постоянную потребность в интригах, дискуссиях, вовлеченности. Я считаю, что это самая большая проблема для него, быть изолированным в раю”, - заявил бывший премьер.