Майя Санду о взаимоотношениях ПДС-Платформа DA: Доверие может быть разрушено очень быстро

Напряженные отношения между Партией действия и солидарности и Партией „Платформа достоинство и правда” обусловлены постоянной критикой, исходящей от части Блока ACUM. Об этом заявила председатель ПДС Майя Санду в ходе передачи „Puterea A Patra” на телеканале N4.

„Блок ACUM разрушается теми, кто атакует тот или иной компонент блока. Блок это партнерство между двумя или более силами, и когда одна сила постоянно критикует другую силу, то это партнерство уже не реально, или очень трудно поддерживать такое партнерство”, - заявила Майя Санду.

Майя Санду утверждает, что никто не садился за стол, чтобы реализовать план разрушения Блока ACUM. По ее словам, разногласия между двумя формированиями Блока ACUM возникли из-за разных мнений. Несмотря на это, лидер ПДС призывает к сотрудничеству.

„Доверие строится очень тяжело, и даже если у нас одинаковые цели, в любом случае есть некоторые отличия, одни люди сформировали одну партию, другие люди сформировали другую партию, каждый всегда думает, что один лучше другого. Партнерские отношения строятся на доверии, а доверие строится постепенно. К сожалению, доверие может быть разрушено очень быстро, и мне очень жаль, что сторонники Платформы DA и ПДС обсуждают то, что обсуждают. Я еще раз призываю к сотрудничеству, даже если у нас разные мнения”, - добавила Майя Санду.

Она напоминает, что ПДС и Платформа DA преследуют одни и те же цели. „Наши цели - навести порядок в стране, и начать жить нормально, и мы, и все, кто вокруг нас”, - сказала она.