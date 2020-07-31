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Экономика
Новая газовая атака
31.07.2020

„Указанные примеры подчеркивают, насколько важным было решение Конституционного суда, объявившего неконституционным соглашение о российском кредите в размере 200 млн. евро для Республики Молдова, в котором содержались ссылки на долги экономических агентов...”

В ожидании газопровода Унгень-Кишинев

Министр экономики и инфраструктуры Серджиу Райлян сообщил, что: „До 1 августа 2020 года мы готовы сдать в эксплуатацию трубопровод Унгень-Кишинев. На этом этапе через газопровод можно будет поставлять 1,5 млн. м3 газа в день, а к 1 декабря мы сможем обеспечить транспортировку 2-3 млн. м3 газа в день. После установки компрессионной и регулирующей станции в Герэешть, к 1 января 2021 года мы сможем транспортировать в Республику Молдова 4 млн. м3 газа в день”. Для граждан это повод для радости, после стольких лет ожидания диверсификации импорта энергетических ресурсов, особенно природного газа. Известно, например, что работы по строительству газопровода должны были начаться еще в 2016 году, но начались только в 2019 году.

Элементарный расчет показывает, что за оставшиеся 5 месяцев текущего года мы могли бы импортировать через газопровод Унгень-Кишинев более 200 млн. м3 газа, а с 1 января 2021 года мы могли бы ежегодно импортировать более 1.4 млрд. м3. Учитывая, что в последние годы Республика Молдова ежегодно потребляет около 1 млрд. м3 газа, выходит, что только через трубопровод Унгень-Кишинев мы могли бы импортировать на 40% больше газа, чем потребляет экономика страны и граждане. Увидим, как будут действовать правила, и как будет проходить конкуренция между компаниями-поставщиками газа из Румынии и российским Газпромом. Одно ясно, все развивается в правильном направлении.

На самом деле, мы привыкли, что хорошие новости подаются нам накануне выборов, когда политики обычно делают оптимистичные заявления. Действительно, в последние годы хороших новостей, касающихся энергетической сферы, было хоть пруд пруди. Два года назад, в преддверии парламентской избирательной кампании, тогдашний глава законодательного органа Андриан Канду объявил, что с началом строительства газопровода Унгень-Кишинев готово к внедрению и электрическое взаимоподключение с ЕС, в том числе с Румынией. Речь шла о заключении займов и грантов на сумму 250 млн. евро с целью реализации взаимоподключения, которое через 2 года, в 2022 году, должно быть на первом этапе реализации.

А на восточном энергетическом фронте…

Из выше сказанного, казалось бы, медленно, но верно, вот-вот, мы придем к энергетической независимости. Тем не менее, в этом контексте мы также получаем информацию, из-за которой радость переходит в печаль. 26 июля 2020 года бывший депутат, миноритарный акционер Акционерного общества (АО) „Молдовагаз” Александр Петков опубликовал материал об общем собрании предприятия, в котором участвовал. По словам бывшего депутата, вопросы повестки дня касались утверждения сделок по поставке природного газа Республике Молдова на основании договора №1 ГМ-07-1, подписанного 29 декабря 2006 года и действительного до 31 декабря 2020 года. Согласно документу, в 2020 году российский гигант Газпром должен поставлять 3,16 млрд м3 природного газа, а „Молдовагаз” обязуется получать товар и оплачивать его стоимость в соответствии с положениями договора. Кроме того, согласно документу, АО „Молдовагаз” должно обеспечивать транзит по территории страны 0.78 млн. м3 газа.

Бывший депутат Петков считает, что в процессе принятия решений было нарушено законодательство Республики Молдова, тем самым нанесен серьезный ущерб государству и гражданам. Его аргументация исходит из самой структуры собственности АО „Молдовагаз”, в котором: 50% акций принадлежат Газпрому; 35,33 – - Правительству Республики Молдова, представленному Агентством государственной собственности; 13,44 – - приднестровскому региону через предприятие Тираспольтрансгаз, представленное Комитетом по управлению имуществом, и 1,23 – - частным акционерам. В этих обстоятельствах выделяется ряд данных из официально утвержденных на общем собрании документов, но фактически принятых еще 31 декабря 2019 года:

общая сумма долга приднестровского региона за потребленный природный газ составляет около 6.82 млрд. долларов, который формально принадлежит АО Молдовагаз, которое заключает контракты с Газпромом;
приднестровский регион, начиная с 2005 года, объявил о выходе из акционерного общества, переведя свою долю в Газпром для фидуциарного управления;
приднестровский регион, согласно отчету о деятельности АО Молдовагаз за 2019 год, отказался выплатить поставленную региону цену на газ - 1,8 млрд. м3, переведя поставщику всего 14,3 млн. долларов (по 7.8 долларов за 1000 м3), вместо того чтобы выплатить общую сумму в 412 млн. долларов;
Правительство Республики Молдова утвердило цену в 173.4 долларов за 1000 м3 на поставки природного газа в 2020 году, не имея возможности платить эту цену так же, как и предыдущую в прошлом году, таким образом, потребление левобережья Днестра падает на плечи правобережных потребителей;
установленная цена на поставки Газпрома для Молдовагаз в несколько раз выше, чем цены поставок на европейский рынок, и на 70% выше, чем обещали молдавские власти.
 
Чтобы прояснить ситуацию, представители Молдовагаз выступили с объяснениями, заявив, что: „из-за того, что Тираспольтрансгаз не платит за потребляемый газ, АО Молдовагаз обратилось в судебные инстанции с просьбой вернуть долги. В настоящее время Молдовагаз имеет 6 судебных решений, вступивших в силу, и через судебных исполнителей должны быть обналичены долги за газ на общую сумму 5,5 млрд. долларов от Тираспольтрансгаза в пользу Молдовагаз”. То есть приднестровский регион потребляет газ, Газпром управляет его долей, а долг передается в Молдовагаз, который должен оплачивать потребление приднестровского региона Газпрому. Также было бы интересно уточнить, какие судьи приняли решения, и какие судебные приставы воплотят их решения в жизнь.

Выводы

Из вышеизложенного видно, что Республика Молдова должна приложить все усилия, чтобы как можно быстрее решить проблему импорта природного газа из Румынии. То же самое касается взаимосвязи с сетями электроэнергии.

По истечении срока действия контракта с Газпромом, подписание нового контракта с этим предприятием должно включать и четкие, однозначные ссылки на способ оплаты приднестровским регионом долгов за потребленный газ.

Указанные примеры подчеркивают, насколько важным было решение Конституционного суда, объявившего неконституционным соглашение о российском кредите в размере 200 млн. евро для Республики Молдова, в котором содержались ссылки на долги экономических агентов.

Виктор Пелин для IPN


 
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