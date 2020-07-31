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Общество
Ситуация с кинотеатром «Гаудеамус» требует дальнейшего изучения, - Чебан
31.07.2020

Генпримар намерен обсудить ситуацию с кинотеатром «Гаудеамус» с адвокатами.

Высшая судебная палата признала снос кинотеатра «Гаудеамус» законным. Однако генпримар Кишинева Ион Чебан считает, что он не должен быть снесен. Нынешней столичной администрации сейчас приходится разгребать то, что в течение многих лет творили предыдущие власти.

- К сожалению, судебные инстанции определяют действия примарии. И если мы не подчинимся, будем вынуждены заплатить большие штрафы. Нам в наследство от предыдущей власти достались более 2000 строек, сотни выданных авторизаций, - цитирует слова генпримара aif.md.

По мнению Чебана, ситуация с кинотеатром «Гаудеамус» требует дальнейшего изучения.

- Мы не можем строить там непонятно что. Необходимо обсудить эту проблему с адвокатами, муниципальными советниками, со всеми вовлеченными лицами, – заявил столичный градоначальник. 

Процесс сноса кинотеатра был приостановлен летом 2018 года. Решение ВСП развязало застройщику руки. Теперь на месте старого лютеранского кладбища, где когда-то покоились Александр Бернардацци и Карл Шмидт, будет возведен 15-этажный жилой дом с двумя подземными автостоянками. Такой вот элитный новострой на костях с видом на кладбище… 

Подготовил Михаил Генчу


 
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