Ситуация с кинотеатром «Гаудеамус» требует дальнейшего изучения, - Чебан

Генпримар намерен обсудить ситуацию с кинотеатром «Гаудеамус» с адвокатами.

Высшая судебная палата признала снос кинотеатра «Гаудеамус» законным. Однако генпримар Кишинева Ион Чебан считает, что он не должен быть снесен. Нынешней столичной администрации сейчас приходится разгребать то, что в течение многих лет творили предыдущие власти.

- К сожалению, судебные инстанции определяют действия примарии. И если мы не подчинимся, будем вынуждены заплатить большие штрафы. Нам в наследство от предыдущей власти достались более 2000 строек, сотни выданных авторизаций, - цитирует слова генпримара aif.md.

По мнению Чебана, ситуация с кинотеатром «Гаудеамус» требует дальнейшего изучения.

- Мы не можем строить там непонятно что. Необходимо обсудить эту проблему с адвокатами, муниципальными советниками, со всеми вовлеченными лицами, – заявил столичный градоначальник.

Процесс сноса кинотеатра был приостановлен летом 2018 года. Решение ВСП развязало застройщику руки. Теперь на месте старого лютеранского кладбища, где когда-то покоились Александр Бернардацци и Карл Шмидт, будет возведен 15-этажный жилой дом с двумя подземными автостоянками. Такой вот элитный новострой на костях с видом на кладбище…

Подготовил Михаил Генчу