Каждый гражданин Молдовы, даже годовалый карапуз и 90-летняя старушка, должен государству 22 тысячи леев

Внешний долг государственного сектора составляет 34 миллиарда леев, а внутренний – 25 миллиардов леев. С точки зрения доли в ВВП долг составляет 25% от бюджета. В расчёте на всё население Республики Молдова, включая детей, долг каждого гражданина превышает 22 тысячи леев, из которых около 13 тысяч являются внешним долгом, а остальная часть – внутренней задолженностью перед молдавскими банками. Расчёты представил председатель Комиссии по контролю публичных финансов, депутат от Платформы ДА Игорь Мунтяну.

В ходе пресс-брифинга Мунтяну отметил, что по сравнению с 2018 годом отмечается рост доходов бюджета на 3,5 миллиарда леев, но и рост расходов – на 4,4 миллиарда леев. „Республика Молдова очень активно берёт кредиты для текущего потребления и меньше – в целях развития”, - отметил Игорь Мунтяну, уточнив, что в 2020 году Молдова, вместо получения грантов, живёт на взятые правительством кредиты. Хорошие кредиты не особо поступают в Молдову из-за инвестиционного климата, а также из-за недочётов в управлении страной, отмечает депутат. Для экономического развития эта ситуация означает дополнительные издержки, отметил он.

Кроме того, Игорь Мунтяну сообщил, что по результатам надзора за аудиторской деятельностью Счётной палаты и выполнения рекомендаций, исходящих от этого учреждения, Комиссия выявила три проблемных фактора в случае государственных агентств и учреждений. Они связаны с управленческой безответственностью и несоблюдением законодательства, непоследовательностью бухгалтерской политики, проводимой в рамках финансовой отчётности, а также с неприменением принципов добросовестного управления. Комиссия констатирует несоблюдение многими государственными учреждениями своих обязательств по укреплению принципов добросовестного управления, что негативно сказывается на управлении публичными средствами и оказании услуг. А назначение управляющих по политическим критериям приводит к ослаблению институциональной памяти.

Подготовленные аудиторские отчёты выявили серьёзные отклонения от норм законодательства. Имеются ошибки в сфере бухгалтерского учёта и финансовой отчётности примерно на 47 миллиардов леев, в том числе более чем на 32 миллиарда – в одном только Кишинёве. Такие нарушения были выявлены в агентстве Moldsilva, в Министерстве обороны, Министерстве экономики и инфраструктуры.

Ещё одно нарушение заключается в ненадлежащем проведении государственных закупок, в результате чего в 2018–2020 годах убытки составили около 108 миллионов леев. Также отмечается необеспечение эффективного управления госимуществом, в результате чего „некоторые земельные участки могут оказаться в руках воров”.

„Чемпионом” по растрате государственных средств является Национальный фонд регионального развития, говорит Игорь Мунтяну. В результате выделения финансов на проекты, которые так и не были доведены до конца, потрачены оказались сотни миллионов леев. Речь идёт о проектах по обеспечению водой ряда городов и сёл, о программах в области здравоохранения, пояснил парламентарий.

Особое внимание Комиссия уделила резонансным делам, в том числе приватизации компании Air Moldova, сдаче в концессию на основе государственно-частного партнёрства Кишинёвского международного аэропорта, Tutun-CTC, автовокзалов и автостанций. Счётная палата констатировала серьёзные злоупотребления на этапе сдачи в концессию из-за соучастия чиновников, управлявших тогда Агентством публичной собственности, что привело к искажению результатов конкурса и т. д. Аналогичные нарушения были выявлены и в случае Air Moldova.

Комиссия по контролю публичных финансов была создана недавно, она приступила к работе в рамках текущего созыва парламента.