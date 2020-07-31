В Молдове вступили в силу изменения в закон о защите персональных данных

24 июля 2020 года внесенные поправки и дополнения были опубликованы в Официальном Мониторе.

Центр по защите персональных данных – частый фигурант судебных процессов. Масса дел и решений Центра о штрафах оспариваются и рассматриваются судами.

24 июля 2020 года в Официальном Мониторе опубликованы изменения в Закон о защите персональных данных. Изменения касаются важной части Закона - порядка обращения в Центр с жалобами и порядка рассмотрения.

Любой субъект, полагающий, что обработка его персональных данных не соответствует требованиям закона, вправе в 30-дневный срок с момента обнаружения нарушения может подать жалобу в Центр.

В ходе рассмотрения жалобы Центр может заслушать субъекта персональных данных, контролера и, если таковой имеется, обработчика, свидетелей, а также принять решение о проведении внеплановой проверки.

В соответствии с изменениями установлено, что сроки рассмотрения и разрешения жалоб могут затянуться до…полугода.

По общему правилу срок рассмотрения и разрешения жалобы, составляет три месяца, но в соответствии с изменениями в Законе Центру дано право произвести оправданное продление сроков КАЖДЫЕ 30 дней в зависимости от сложности дела, объема информации, которую необходимо получить и проанализировать, поведения соответствующих участников, поведения задействованных органов и значимости административной процедуры для заинтересованной стороны.

В целом рассмотрение жалобы не должно превышать 6 месяцев.

В соответствии с изменениями определено, что Решение по жалобам будет выносить директор Центра, его заместители и наделенные контрольными функциями работники Центра в соответствии с установленными приказом директора компетенциями.

Решение должно сообщаться заинтересованным лицам в течение 10 рабочих дней после вынесения любым способом, подтверждающим получение решения.

Рассмотрев жалобу, Центр выносит мотивированное решение об отсутствии нарушения или о нарушении законодательства о защите персональных данных.

В зависимости от обстоятельств Центр распоряжается о приостановлении, прекращении операций по обработке персональных данных, об исправлении, блокировании или уничтожении недостоверных или незаконно полученных персональных данных.

В случае отсутствия или недостаточности доказательств нарушения Центр мотивированным решением констатирует отсутствие нарушения.

В Закон о защите персональных данных добавлено и еще одно малоприятное изменение - решение о констатации нарушения является ОСНОВАНИЕМ для протокола о правонарушении в соответствии с Кодексом о правонарушениях.

ИНЫМИ СЛОВАМИ, КОНСТАТАЦИЯ ЦЕНТРОМ НАРУШЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА.

Напомним, что Кодекс о правонарушениях содержит три основных состава нарушений связанных с персональными данными.

Статья 74.1 Обработка персональных данных с нарушением законодательства о защите персональных данных

(1) Несоблюдение требований по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 60 до 90 условных единиц, на должностных лиц в размере от 90 до 180 условных единиц и на юридических лиц в размере от 120 до 300 условных единиц с лишением или без лишения во всех случаях права осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года.

(2) Обработка персональных данных без уведомления и/или разрешения органа контроля в области обработки персональных данных в случае, когда уведомление и/или получение разрешения являются обязательными, а равно обработка персональных данных контролером, не зарегистрированным в установленном порядке, влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от 60 до 90 условных единиц, на должностных лиц в размере от 90 до 180 условных единиц и на юридических лиц в размере от 120 до 300 условных единиц с лишением или без лишения во всех случаях права осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года.

(3) Нарушение прав субъекта персональных данных на информирование, на доступ к персональным данным, на вмешательство в отношении персональных данных, на возражение и права не оказаться под воздействием частного решения влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 60 до 90 условных единиц, на должностных лиц в размере от 90 до 180 условных единиц и на юридических лиц в размере от 120 до 300 условных единиц с лишением или без лишения во всех случаях права осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года.

(4) Нарушение условий обработки, хранения и использования персональных данных влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 60 до 90 условных единиц, на должностных лиц в размере от 90 до 180 условных единиц и на юридических лиц в размере от 120 до 300 условных единиц с лишением или без лишения во всех случаях права осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года.

(5) Трансграничная передача персональных данных с нарушением законодательства о защите персональных данных влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 60 до 90 условных единиц, на должностных лиц в размере от 90 до 180 условных единиц и на юридических лиц в размере от 120 до 300 условных единиц с лишением или без лишения во всех случаях права осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года.

Статья 74.2 Отказ в предоставлении информации или воспрепятствование доступу сотрудников Национального центра по защите персональных данных

(1) Отказ в предоставлении сведений или документов, запрошенных Национальным центром по защите персональных данных в процессе осуществления контрольных функций, представление недостоверной или неполной информации, а равно непредставление запрашиваемых сведений и документов в установленный законом срок

влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от 30 до 60 условных единиц и на юридических лиц в размере от 60 до 150 условных единиц.

(2) Воспрепятствование доступу сотрудников Национального центра по защите персональных данных, наделенных контрольными функциями, в помещения и на территорию размещения систем учета персональных данных, к персональным данным, обрабатывающимся контролерами и/или обработчиками, к технологическому оборудованию, программному обеспечению и приложениям, к любому документу или записи, связанным с обработкой персональных данных, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 30 до 60 условных единиц и на юридических лиц в размере от 120 до 240 условных единиц.

Статья 74.3 Невыполнение решений Национального центра по защите персональных данных

Невыполнение в установленный срок решения Национального центра по защите персональных данных о восстановлении прав субъекта персональных данных, в том числе о приостановлении или прекращении обработки персональных данных, о блокировании, полном или частичном уничтожении персональных данных, обрабатываемых с нарушением законодательства в области защиты персональных данных,

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 30 до 90 условных единиц, на должностных лиц в размере от 60 до 180 условных единиц и на юридических лиц в размере от 150 до 300 условных единиц с лишением или без лишения во всех случаях права осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года.

Условная единица равна 50 леям, согласно ч.(1) ст. 34 Кодекса о правонарушениях.

НИКИТА ЗВЕРЕВ