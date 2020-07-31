Продажные судьи возвращаются

Высший совет магистратуры отложил 28 июля назначение председателя Высшей судебной палаты. Восемь членов ВМС проголосовали за перенос обсуждения. Предполагалось, что на пост председателя ВСП будет назначен Лилиан Катанэ.

ВСМ одобрил назначение Тамару Кишкэ-Доневу и Надежды Тома вице-председателями Высшей судебной палаты, а Владислава Клима - председателем Апелляционной палаты. Кишкэ-Донева и Клима причастны к принятию многих сомнительных судебных решений, по которым впоследствии Молдова была осуждена ЕСПЧ и вынуждена выплатить многомиллионные компенсации.

Премьер-министр Ион Кику выразил недоумение в связи с новыми назначениями: «Как гражданин этой страны не могу понять, как человек, за решение которого Молдова должна заплатить 70 миллионов лей по делу «Gemenii», может быть назначен в руководство ВСП». Кику имел в виду назначение Тамара Кишкэ-Доневой в руководство ВСП. Он выразил надежду на то, что парламент не утвердит «противоречивое решение ВСМ»,

Глава Делегации Евросоюза в РМ Петер Михалко также выразил разочарование на своей странице в Facebook: «Когда видишь, что они возвращаются, это вызывает сомнения в искренности слов о реформе системы правосудия».

Решения ВСМ переданы в парламент для окончательного утверждения. Сразу после этого ВСМ объявил о том, что все его члены и сотрудники уходят на двухнедельный карантин в связи с тем, что у одного из работников диагностирован коронавирус.

Министр юстиции Фадей Нагачевски признал, что в судебной системе существуют «корпоративные интересы». В эфире TV8 он призвал ВСМ «не назначать на должности скомпрометированых судей» и признал, что совет не прислушивается к этим рекомендациям. «Я думаю, что они договорились втихаря провести процедуру назначения руководства ВСП и АП, - сказал министр. - Они думали, что сейчас лето, каникулы, конец июля, не будет большого внимания ни со стороны политиков, ни со стороны прессы, что история пройдет незамеченной. Известно, что подобные сделки заключаются в кулуарах, а не на заседаниях. Члены ВСМ между собой договариваются. У одного есть интерес к тому, чтобы продвигать одного человека, другой заинтересован в том, чтобы его человек был назначен на другую должность… Членам ВСМ была предоставлена вся информация про кандидатов. Они знали и про коррупцию, и про сомнительные решения, и про решения ЕСПЧ».

Бывший министр юстиции Олеся Стамате считает, что дело не только в корпоративных интересах: «Мы видим, что всюду возвращаются люди Плахотнюка, в том числе и его судьи… Видимо, кому-то очень нужно, чтобы именно такие люди руководили судебной системой, чтобы в суды вернулись те, кто уже имеет опыт аннулирования результатов выборов или исключения кого-то из избирательной кампании. Эти назначения накануне выборов президента являются более чем странными».

По материалам Инфотаг