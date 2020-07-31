Инфоцыгане, медиабазар и другие СМИшарики

В большинстве случаев, как оказалось, борцы с пропагандой, фейками и накачкой нужными новостями медиапространства занимаются одни и те же люди.

Времена в Молдове всегда непростые, всегда труднопроходимые. Что не виток истории, то у нас все неладно. И все всегда упирается в деньги. Любую проблему в стране возьмите, и не долго веревочке виться, чтобы целый клубок финансовых проблем намотать.

В общем, тяжело в Молдове зарабатывать на хлеб с тем, что любишь на него намазывать. Каждый крутится, как может, и на что фантазии хватает.

Один из самых прибыльных способов заработать, сильно не утруждаться образованным людям, это делать деньги на ненависти. В мире же всегда кто-то, кого-то ненавидит и дает на подогрев вражды гранты. Для разжигания ненависти, создания видимости угрозы и бурной, проходящей по отчетам, как эффективной, борьбы с «темными силами» создаются в Молдове неправительственные организации и целые СМИ. Ну, кому еще доверить создавать нужную пропаганду и результативную войну с оной?

Да-да, в большинстве случаев, как оказалось, борцы с пропагандой, фейками и накачкой нужными новостями медиапространства занимаются одни и те же люди. В одном кабинете, улыбаясь друг другу, сидят создатель фейка и его разоблачитель. Вот настолько одни и те же люди.

Инфоцыгане шумною толпою

Начнем с того, что нетолерантное нынче слово «цыгане» в этом тексте, никак не относится к уважаемым нами ромам. Инфоцыганами мы вынуждены называть тех, для кого информация в Молдове стала петушком на палочке. Они его сами произвели и продали на шумном молдавском медиабазаре. А покупатели, то есть зрители, сосут леденцы на палочке, в смысле смотрят и читают новости.

Стало известно, что на телеканале TV8, который открыто и активно заявлеяет, чтоборется с фейковыми новостями, работал и, соответственно получал деньги, один из самых плодовитых, как оказалось, производителей фейков. То есть телеканал, которому даются западные гранты, чтобы ни дня не простаивала борьба с русской пропагандой и дезинформацией, наняла сотрудника, который в свободное от работы время, а может и в течение рабочего дня, клепал фейковые новости.

А что, удобно. Производство полного цикла, можно сказать.

Сам себе медиаэксперт

В категории экспертизы медиапространства Молдовы победили те, кто первый на своих визитках написал красивое слово «медиаэксперт». То есть назвал себя специалистом по масс-медиа и, как бы, встал на пару ступенек выше всех, кто работает, руководит или владеет средствами массовой информации. Эксперт всегда лучше, чем все остальные. Он больше знает, он везде был и его никто не может послать.

Причем, как становятся в Молдове медиаэкспертом, тоже несложно догадаться. Все они упаковались в НПО, которые тоже успели застолбить на нашем медиабазаре самые главные слова: «центр», «независимой», «журналистики», «ассоциация», «независимой», «прессы» и еще несколько важных слов и ключевое тут всегда - независимый. Медиаэкспертное сообщество существует не на профсоюзные деньги, а на гранты. Об этом они сами открыто сообщают, за что им единственное спасибо. Без этого финансирования, от медиаэкспертности останется палочка без петушка.

А пока деньги позволяют, эксперты регулярно устраивают медиасудилища во славу борьбы с фейками, которые, как мы знаем, производятся в среде фейкоборцев. Медиаэксперт на правах всезнайки, позволяет себе призывать к активному преследованию журналиста просто за то, что он работает не в том СМИ. То есть недостаточно зависим от западных финансовых перечислений. Еще пишут длинные обзоры про молдавскую журналистскую жизнь. Они сильно хвалят своих коллег по кормушке и с таким же рвением ругают остальных, пропахших, по их мнению, пропагандой. Наши молдавские медиабазарные эксперты и гранты съели, и на стул «мнение в последней инстанции» сели.

Главное, чтобы молдавская среда производителей и потребителей новостей продолжала захлебываться в ненависти и фейках. Именно благодаря этому, процветают самопровозглашенные эксперты самых независимых организаций.

Сериал СМИшарики

В Молдове есть еще кое-кто, кто удачно живет пока о них плохо пишут молдавские журналисты. Это организации, объединяющие людей, желающих любить людей любого пола. Коронавирус переключил всеобщее внимание на глобальные проблемы. Отвлекаться на то, кто и кого любит, некогда. Пресса стала забывать и бросила писать гадости самые нетолерантные и нетерпимые статьи. В Молдове, в кругах не пэтэушников вообще стали спокойнее относится к людям с разными предпочтениями в людях. Смирение ли это, или гендерное воспитание повлияли, - да без разницы. Главное, чтобы все были счастливы, чтобы закончилась эпидемия, и мы начали вылезать из экономического кризиса, которые еще впереди во всем мире.

В этой ситуации приходит на помощь спасительная провокация в виде раздачи громких номинаций и дешевых мисок. Когда это ежегодное событие посвящается реальным непристойным статьям о прайдах в Кишиневе, это одно дело.

Но, когда своим (кто свои, читайте выше) посылают лучики счастья и воздушные розовые шары, а остальным - лживые обвинения, то откуда появятся между СМИ и подобными организаций хорошие отношения? Хотя, вряд ли оно им надо. Деньги под хорошее не дают. Только фактическое, опубликованное нетерпение, интерпретированное в дискриминацию, может принести доход.

КЛАВА НЕМЦАНУ