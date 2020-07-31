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Общество
Политпредставители Приднестровья и Молдовы сегодня провели встречу по видеосвязи.
31.07.2020

Политпредставители Приднестровья и Молдовы сегодня провели встречу по видеосвязи. Виталий Игнатьев и Кристина Лесник подробно остановились на темах, которые ранее поднимали во время диалога Президентов Вадима Красносельского и Игоря Додона.

Что обсудили? 

Телекоммуникации и связь. Приднестровская сторона отметила, что ожидает исполнения обязательств, которые ранее взяла на себя Молдова. Виталий Игнатьев подчеркнул – Кишинёв отходит от ранее согласованных позиций и пытается увести диалог в неконструктивное русло.

Уголовные дела. Молдавская сторона оказалась не готова двигаться вперёд в рамках заключенных договорённостей. МИД ПМР напомнил – необходимо обменяться соответствующими списками. 

Банковский вопрос. Виталий Игнатьев призвал официальный Кишинев урегулировать комплекс проблем. В их числе функционирование счетов приднестровских экономических агентов, конвертация излишней леевой массы, работа Visa и MasterCard в Приднестровье. 

ПРТС. Тирасполь озабочен отсутствием решения по водительским удостоверениям. Без него участвовать в международном дорожном движении невозможно. Кроме того, подчеркнули необходимость доступа к механизму ПРТС машин грузопассажирских компаний Приднестровья.

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