Апелляционная палата вновь оправдала экс-сотрудника «Почты Молдовы», раскрывшего схему контрабанды анаболиков

Уголовное дело против бывшего сотрудника «Почты Молдовы» было открыто вскоре после обнародования им схемы контрабанды анаболиков.

Решение в отношении Сергея Чеботаря было принято в четверг, 30 июля, Апелляционной палатой (АП) Кишинева. Это уже второй оправдательный приговор, принятый в данной инстанции. Предыдущий был вынесен бывшему сотруднику «Почты Молдовы» 20 августа 2019 года. Однако тогда решение было обжаловано обвинителями в Высшей судебной палате (ВСП). Впоследствии решение АП было отменено, а судьи ВСП распорядились о пересмотре дела другим судейским составом.

Бывший руководитель Службы финансового контроля и внутреннего аудита государственного предприятия «Почта Молдовы» Сергей Чеботарь был задержан в июле 2016 года после раскрытия схемы, согласно которой ежедневно через Posta Moldovei отправлялись десятки упаковок с анаболическими веществами в страны Европейского союза, а также в США. Его обвинили в хищениях в особо крупных размерах и использовании рабского труда. Однако сам Чеботарь эти обвинения отрицает, объясняя, что дело против него было сфабриковано в отместку за обнародование схемы контрабанды, совершенного работниками госпредприятия.

Буквально через два дня после вынесения приговора активисту Сергею Чеботарю подал в отставку судья Высшей судебной палаты Григоре Шишкану. Судья, приговоривший активиста, который раскрыл преступные схемы, был представлен к ордену «Трудовая слава» и получил единовременное возмещение от государства в размере около 330 тысяч леев.

Бывший работник Почты Молдовы, раскрывший преступные схемы и бежавший из страны, был приговорен к 8 годам тюремного заключения.