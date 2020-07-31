О маниях мАЛЕНЬКИХ людей.

Есть у меня один знакомый, который состоит в одной известной молдавской партии, живет в большом селе. На прошедших выборах ему удалось попасть в качестве советника в сельский совет родного населенного пункта. И понеслась…

Заклеил камеру на лэптопе, не обсуждает «важные» дела по телефону, общается в основном в секретном чате в Telegram (там исчезают сообщения и нельзя делать скрины). Стал большой человек. Уверен, что у каждого из нас есть такой знакомый и не один.

Меня всегда удивляли такие люди. Я даю им бесплатный совет: «не нарушай закон и соответствующие органы не будут следить за тобой». С тем же, я понимаю, что люди хотят быть важными, а как можно быть важным человеком, если за тобой не следят. Желательно человек с погонами полковника, генерала или маршала. Ты же важная шишка!

Примеряя даже ситуацию на себя, могу сказать, что за мной следить не надо: открывайте мои социальные сети, а веду я их исправно, и можете смотреть: с кем и где я бываю, куда летал, когда вернулся, кто мои друзья, где я работаю и что я делаю.

Многие так делают, наглецы даже в перескопе «траву» фасают. Как говорил князь тьмы в фильме «Адвокат дьявола»: «тщеславие мой любимый грех».

Если вас мучает мания преследования, то пейте таблетки и обращайтесь к специалисту. Потом начинается паранойя и больные фантазии.

Уверен, что это лечится.

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