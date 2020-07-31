Горлопаны в камуфляже оцепили въезд в Кондрицу

На трассе Кишинев-Леушены состоялся протест. Перед въездом в государственную резиденцию «Кондрица» встали лица, заявляющие о себе, как об участниках братоубийственной войны на Днестре.

Комбатанты повесили плакат с оскорблениями в адрес президента Игоря Додона. Протестующие возмутились недавней встречей президента с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

Также пикетчики выкрикивали оскорбления в адрес башкана Гагаузии Ирины Влах и спикера парламента Зинаиды Гречаный, скандировали унионистские лозунги и требовали «унири» с Румынией.

Подготовил Михаил Генчу