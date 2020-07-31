Генпримар нагрянул с проверками в парк «Долина Роз»

Как грибы после дождя появились киоски без документов. Генпримар Ион Чебан нагрянул с неожиданной проверкой в парк "Долина Роз", где обнаружил огромное количество несанкционированно установленных торговых киосков. Это возмутило генпримара столицы, который тут же распорядился срочно навести порядок на территории парка:

- Совершил неожиданный визит в парк «Долина Роз» в секторе Ботаника, где, по моей информации, за последние несколько дней как грибы после дождя выросли киоски.

Действительно, я увидел, что в парке сразу несколько торговых точек работает без документов, началось неавторизированное капитального строительство, появился фундамент, а также предоставляются услуги батута и по прокату детских машинок, которые запрещены в этот период.

Я поговорил с людьми в парке, которые также удивлены происходящим. В «Долине роз» останутся ТОЛЬКО 11 КИОСКОВ, на требуемом расстоянии друг от друга, остальные будут эвакуированы.

ВСЕ капитальные конструкции будут ДЕМОНТИРОВАНЫ. Крайний срок - воскресенье.

Если это не сделают, в понедельник будет уволен претор, а также все причастные к этому лица, - написал в Facebook Ион Чебан.

Автор: Михаил Генчу