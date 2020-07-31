Санду: Я не буду разговаривать с Шором

Председатель партии PAS Майя Санду уверена, что в первый год после выборов президента должны состояться досрочные парламентские выборы. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом она заявила в четверг вечером на канале N4.

Она отметила, что "нынешний парламент был избран по правилам Плахотнюка, а потому он не отражает интересы граждан".

"Досрочные выборы нужны, в этом нет никаких сомнений. Конечно, все нужно сделать в рамках закона. И я так и буду действовать в качестве президента. Мы понимаем, что для досрочных выборов должно быть согласие некоторых политических сил в парламенте. Большинство депутатов должны признать, что этот парламент был выбран в результате сфальсифицированных выборов, с подачи Плахотнюка. Мы обязательно найдем законные способы роспуска парламента", - сказала Санду.

По ее словам, досрочные выборы в парламент должны состояться независимо от результата выборов президента. Она сообщила, что намерена обсуждать э тот вопрос со всеми политическими силами, за исключением партии Илана Шора.

"Я не буду разговаривать с Шором. В остальном обсуждения будут вестись со всеми политическими силами для поиска хорошего решения для страны. Страна не может оставаться заложником скомпрометированного парламента еще несколько лет. У нас серьезные проблемы. Это правительство ничего не делает для людей, парламент не представляет их интересы", - подчеркнула лидер PAS.

Бывший премьер-министр Молдовы Ион Стурза считает, что лидер партии PAS Майя Санду должна стать единым кандидатом правых сил на пост президента Молдовы. Об этом он заявил в интервью в режиме он-лайн телеканалу TV8.

"Мы вновь видим большое количество кандидатов на правом фланге. А для того, чтобы победить Игоря Додона нужно объединение усилий. У Майи Санду есть шанс победить нынешнего президента, если ее поддержат все остальные кандидаты справа. Нужно признать, что на сегодняшний день нет другого такого кандидата. Майя Санду - это феномен. Не потому, что она такая хорошая или сильная. А потому, что так сложились обстоятельства, и с этим должны считаться остальные", - подчеркнул Стурза.

Он отметил, что "в создании феномена Майи Санду существенный вклад внес лидер партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе".

"Он выполнил огромную черновую работу, он возглавил протестное движение, проводил уличные акции. У него несомненные заслуги в том, что удалось избавить Молдову от Плахотнюка. Можно избавить и от Додона, потому что Додон - это жалкая копия Плахотнюка. Но для этого нужно избрать правильную стратегию. Возможно, Нэстасе допустил ошибку, поддержав Майю Санду в 2016 году. Он имеет полное право злиться на Майю Санду. Но сегодня он точно должен сделать шаг назад, поддержать ее кандидатуру на пост президента. В политике нет любви, нет обязательств, есть конъюнктура, и он должен это понимать" - сказал экс-премьер.

Он подчеркнул, что хотел бы стать посредником, попытаться объединить их: "Если продолжится в том же духе, осенью у нас будет война не между оппозицией и Додоном, а внутри самой оппозиции. Андрей Нэстасе - это политик 3%,его рейтинг на уровне социологической погрешности. Он окажет плохую услугу партии, если пойдет дальше, они могут больше не попасть в парламент. Правым кандидатом является Майя Санду. Такова была судьба, чтобы она стала кандидатом на этих выборах.

Для г-на Нэстасе было бы идеально сделать шаг назад, а не баллотироваться, поддержать кандидатуру от правых сил. Таким образом, он, по крайней мере, спасет свою партию. Если Нэстасе будет баллотироваться, он не только проиграет выборы президента, но и может потерять партию. Впоследствии, "Платформа DA" рискует не пройти в парламента. Поэтому сейчас нужно обсудить как совместные действия на президентских выборах, так и на парламентских".

По мнению Стурзы, все это возможно только при условии, что Нэстасе не будет участвовать в выборах, а обсуждение состоится. "Если он играет умно и играет не так, как ожидает его секта, если он сделает шаг навстречу ожиданиям людей, правоцентристских избирателей, то у него есть будущее".

Экс-премьер считает, что кандидаты от правых сил должны объединиться в том числе потому, что на левом фланге у Игоря Додона не будет серьезных конкурентов: "Россия позаботиться о том, чтобы Ренато Усатый не смог баллотироваться на пост президента. А экс-президент Владимир Воронин может набрать три-пять процента, не более. Других кандидатов на левом фланге я не вижу".