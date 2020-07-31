Какие жесткие правила ввела Румыния для тех, кто едет к морю в Болгарию

Маршрут по территории соседнего государства должен пролегать по транзитному коридору, одобренному румынскими властями для автомобильного транспорта.

Мы уже писали о том, что Болгария открылась для Молдовы. Теперь - подробности. У граждан Молдовы есть только 36 часов для проезда через территорию Румынии, сообщает Молдпрес со ссылкой на посольство нашей страны в Бухаресте.

В то же время дипмиссия приветствует решение болгарских властей разрешить нашим гражданам въезжать в Болгарию с 28 июля. Напомним, что туристы должны иметь при себе результаты ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не позднее, чем за 72 часа до въезда в Болгарию. Документ должен быть на английском языке.

Отмечается, что для транзита через Румынию граждане Молдовы должны представить румынским пограничникам подтверждающие документы, касающиеся цели пребывания в Болгарии: бронирование гостиниц, медицинскую страховку, результаты ПЦР-теста и проездные документы.

Посольство рекомендует, чтобы маршрут пролегал по транзитному коридору, одобренному румынскими властями для автомобильного транспорта: Леушень, Албица, Текуч, Фокшань, Бузэу, Бухарест, Джурджу, Русе.

НИКИТА ЗВЕРЕВ