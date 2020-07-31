Когда карантин для въезжающих в Молдову отменят - получен ответ

В Молдове не отменят 14-дневный карантин, но с одним условием.

Отменят его для людей, когда в Молдове и странах Европейского региона не прекратится рост заболеваемости коронавирусом.

Только когда эпидемиологическая ситуация улучшится, минздрав сможет пересмотреть карантинные меры и отменить 14-дневную самоизоляцию, сообщил в пятницу на пресс-конференции Минздрава глава Нацагентства общественного здоровья Николае Фуртунэ.

По его словам, на протяжении последних нескольких недель в Молдове растет число импортных случаев COVID-19.

– Сначала мы выявляли по 9 импортных случаев в неделю, а затем по 14-15. За последние две недели выявили 36 случаев коронавируса, «привезенных» в Молдову из-за границы. Расширилась и география новых случаев, то есть число стран, откуда приехали зараженные коронавирусом, — рассказал глава Нацагентства общественного здоровья Николае Фуртунэ.

Подготовил Михаил Генчу