Доигрались: с субботы в бассейны ни ногой - они вновь закрываются

Это связано с тем, что снова увеличились темпы заражаемости коронавирусом.

Все, кто сегодня решил окунуться в бассейне, получили, что называется, в последний шанс поплавать и подхватить ковид. С завтрашнего дня, с 1 августа, бассейны, пляжи и зоны отдыха у открытой воды снова закрываются.

Премьер-министр Кику объявил, что запретит деятельность бассейнов, после массового нарушения санитарных правил и увеличения количества случаев COVID19.

Вылезайте из воды, пловцы и пловчихи.