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Общество
На границах тучи ходят хмуро: На Молдову движутся сильные ливни с грозами
31.07.2020

А температура упадет до +18 - будет глоток свежего воздуха и даже прохлады. В Молдове уже идут дожди. Повезет прежде всего северным районам, передает гидрометеоцентр республики. Возможно, немного достанется и Кишиневу.

Кратковременные ливни (15-25 л/м2) с грозами, местами сильные - "желтый код" метеопасности будет действовать до 21:00 часа вечера сегодня, 31 июля.

При этом по всей территории республики сохраняется чрезвычайный код пожарной опасности. До 6 августа пожарная опасность природного характера будет держаться на 5-ом уровне.


 
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