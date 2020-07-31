На границах тучи ходят хмуро: На Молдову движутся сильные ливни с грозами

А температура упадет до +18 - будет глоток свежего воздуха и даже прохлады. В Молдове уже идут дожди. Повезет прежде всего северным районам, передает гидрометеоцентр республики. Возможно, немного достанется и Кишиневу.

Кратковременные ливни (15-25 л/м2) с грозами, местами сильные - "желтый код" метеопасности будет действовать до 21:00 часа вечера сегодня, 31 июля.

При этом по всей территории республики сохраняется чрезвычайный код пожарной опасности. До 6 августа пожарная опасность природного характера будет держаться на 5-ом уровне.