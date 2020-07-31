Здоровье Коронавирус в Молдове, данные на 31 июля 2020: +390 новых случаев - продолжаем катиться в бездну В Молдове в общей сложности зарегистрировано 24 733 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента. 31 июля 2020 года в Молдове выявлено 390 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ. В общей сложности зарегистрировано 24 733 случаев заражения коронавирусом. Всего проведено тестов 2136, из них первичных - 1629, повторных - 507. Среди лиц, у которых в последние сутки выявлен COVID-19, 20 человек работают в системе здравоохранения республики. До сегодняшнего дня от COVID-19 вылечились 17269 человек. Умерли - 778.

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