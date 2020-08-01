Не встречала более коварного и циничного политика, который лгал бы с таким же мастерством, как Майя Санду, - продюсер Jurnal TV

Более лживого политика, чем Майя Санду, встретить сложно. Люди разные, и на пути к вершинам они действуют по обстоятельствам, не всегда так, как им хочется, а как этого требует ситуация, особенно в политике. Есть много лживых политиков, но это естественно, такова их природа, и им не стыдно играть свою роль на том основании, что им позволяют это делать. Они отвратительны, как вся молдавская политика, они часть ландшафта.

- Что я хочу сказать, имея огромный опыт обсуждений с коммунистами, социалистами, либералами, «голубыми» и «зелеными», никогда не встречала более коварного, циничного политика, который лгал бы с таким же мастерством, маскируясь под невинность, как и Майя Санду, - написала на своей странице в Facebook продюсер Jurnal TV Нелли Самбрис.

По словам журналистки, большинство представителей гражданского общества или интеллигенции в нашей стране разделяют это видение, однако озвучивать его вслух не решаются.

- Я не говорю им по телевизору или в Интернете, или когда появляется такая возможность, потому что большинство из них – стипендиаты, они работают в некоторых средствах массовой информации или в зарубежных или финансируемых извне организациях, и я знаю, что их честное мнение может лишить их дохода.

Потому что Майя Санду – человек, который начинает жаловаться в посольствах, европейских организациях, Бухаресте, Брюсселе, партнерам, СМИ, всем. Если ей что-то не нравится, она запросто может лишить человека рабочего места, потому что каждый обязан поклоняться ей до самой смерти, и на политической сцене в Кишиневе должна быть только она, единственная. И, да, некоторые не получают финансирование или останавливаются именно по этим причинам, – пояснила журналист.

Критиковать Санду многие просто опасаются, поскольку это может стоить имиджа: если вы не цените столь перспективного лидера, борца с коррупцией, это некрасиво, значит вы не в тренде, вы не интеллектуал.

Подготовил Михаил Генчу