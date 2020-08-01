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Политика
Муравский: у оппозиции нет кадров для создания правительства
01.08.2020

У оппозиции нет кадров для создания правительства. Об этом заявил экс-министр экономики Александр Муравский в передаче «Эксклюзивное интервью» с Ниной Димогло.

– Оппозиция говорит: «Мы сформируем правительство». Я, как рядовой избиратель, спрашиваю – вы, оппозиция, фактический являетесь силой, за которой стоят 10 процентов.

Но в том составе, в котором эта сила предстает, - она не располагает лицами, способными быть полноценными управленцами на уровне, скажем, министров, - считает Муравский.

Подготовил Михаил Генчу


 
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