Муравский: у оппозиции нет кадров для создания правительства

У оппозиции нет кадров для создания правительства. Об этом заявил экс-министр экономики Александр Муравский в передаче «Эксклюзивное интервью» с Ниной Димогло.

– Оппозиция говорит: «Мы сформируем правительство». Я, как рядовой избиратель, спрашиваю – вы, оппозиция, фактический являетесь силой, за которой стоят 10 процентов.

Но в том составе, в котором эта сила предстает, - она не располагает лицами, способными быть полноценными управленцами на уровне, скажем, министров, - считает Муравский.

Подготовил Михаил Генчу