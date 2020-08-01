Георгий Тельпиз. Как я реагирую на невоплощенные проекты? Обидно, но не смертельно!

Интервью с Георгием Тельпиз, архитектором, основателем группы компаний ARD. Рубрика «Архитектура и дизайн» при поддержке компаний Object и Sto Moldova.

Георгий, здравствуйте. Вы один из самых состоявшихся архитекторов Молдовы. Я просто перечислю часть ваших проектов, чтобы потом позволить себе задать «не парадный» вопрос. О проектах: Офисный центр Skytower, Coliseum Palace, Shopping Malldova, отель Courtyard by Marriot, высотка, где сейчас офис Endava. Данная работа выполнено совместно с турецкой компании SUMMA. Это – далеко не все объекты, но их точно знает вся моя аудитория.

Перечислил, чтобы развязать себе руки и спросить: «А есть проекты, которые не воплотились? И как вы реагируете, когда работаете над проектом, а он, потом, остается только на бумаге?»

Как реагирую? Обидно, но не смертельно! Но за сорок лет работы архитектором и к разочарованиям привыкаешь…

А какие проекты стали бы заметными для Кишинева, но не случились?

Из проектов последних лет есть два, о которых я иногда жалею до сих пор. Это большой жилой квартал на территории бывшего завода «Виброприбор». Название одной из улиц, на которой он должен был построен – Гагарина – натолкнуло на идею трех 23-этажных башен, напоминающих космические корабли. В этом квартале были запланированы еще несколько домов, магазины, детский сад, спортивный комплекс, подземные парковки. Но заказчик не решился перейти к стадии строительства, все ограничилось только проектом.

И второй проект, который мог бы повлиять и на культурную жизнь Кишинева – это архитектурная концепция Центра современного искусства, который мог бы быть построен на месте развалин Республиканского стадиона. Но, участок ушел к американскому посольству, так что проект точно не состоится, он был «привязан» именно к этому кварталу.

Ставлю себя на ваше место. Думаю, при получении таких новостей, захотелось бы «заварить» себе вместо кофе пол бутылки виски и посидеть на террасе с мыслями о непостоянстве заказчиков.

Если любишь архитектуру, а я люблю до сих пор, то за каждый заказ берешься как в первый раз. Но жизнь есть жизнь. Приходит заказчик, которому не можешь отказать, и говорит: «Я не дам тебе за свои деньги делать архитектуру». И отказать ты не можешь. Хотя, все равно, даже в таком варианте стараешься выложиться и сделать «вещь». Вот у меня сейчас сдается один из проектов – жилой дом за Дворцом Пионеров. У дома 12-летняя история и трехкратная переделка архитектуры проекта. Но в итоге мне не будет за него стыдно, хотя помучиться пришлось долго. За 12 лет уже эпоха меняется, а не то, что дом строится.

Поговорили о прошлом, давайте о настоящем. Есть у вас сейчас в работе проекты, которые будут также заметны на карте города, как Skytower или Shopping Malldova? Кстати, в отношении получившегося комплекса - Shopping Malldova, Marriot и Endava – это мое любимое место Кишинева, когда едешь ночью и включена подсветка. Как будто тебя перенесли в крутой современный европейский город.

Мы работаем сейчас над очень сложным и большим проектом – это здание Moldova Agroindbank, которое сейчас возводится на месте бывшей гостиницы Codru. Сложность его не только в архитектурных решениях. Это здание современного банка, а, значит, почти «суперкомпьютер». По крайней мере, за всю историю моей работы, еще не было объекта, где нужно было предусмотреть такого количества проводки, коммуникаций и датчиков. По сути, коммуникации в здании превратились в особую, отдельную задачу.

А что вы делаете с исторической частью гостиницы, там, где последнее время был клуб Drive? Этому особняку же, наверное, лет сто.

Вы сейчас удивитесь, но этот особняк – «новострой». Он был спешно построен в 80 году, когда планировался приезд Брежнева в Молдову. У гостиницы не было достаточных по размеру залов для организации приема и банкета в честь высокого гостя и рядом с ней срочно возвели пристройку. Но придали ей вид старинного здания.

Не знал эту историю. Но оно сохраняется?

Конечно. Вообще с проектом банка связана тоже долгая история. По первоначальному решению задумывалось сохранить старое здание гостиницы. Был конкурс, я тогда отказался в нем участвовать, посчитал, что это будет невозможным в здание с потолками три метра втиснуть офис такого уровня. По результатам конкурса даже были начаты работы. Но, в конце концов, было принято решение снести полностью старое здание гостиницы, и на этом этапе я уже принял приглашение на проектирование. Честно говоря, в числе моих эскизов для проекта банка был и совсем «экстравагантный». Немного жаль, что он не состоялся. Впрочем, и утвержденный проект, надеюсь, будет лучшим и самым современным зданием банка в Кишиневе.

Я когда шел к вам на встречу, удивился году создания вашей группы компаний. 1991 год. Я свою первую компанию открыл только в 1992 году и успел за это время поменять не один вид деятельности. У вас не бывает «перегорания» от архитектуры?

Никогда. Я и по миру путешествую так, чтобы смотреть самые интересные объекты архитектуры. Вплоть до профессионального туризма. В прошлом году, например, был в Лондоне. Есть небольшие компании, которые организуют поездки для профессионалов из различных отраслей. С одной стороны – отдых, с другой – организуются экскурсии на интересные объекты, встречи с коллегами, так что такие поездки мне особенно интересны.

Небольшая часть кишиневского портфолио ARD Group

А о бизнесе за границей не думали? Спрос на качественную архитектуру есть во всем мире, а у вас богатый опыт…

Уже была одна попытка, о второй пока не буду зарекаться. В 2007 году я побывал в Дубае и был ошеломлен. В тот момент это был строительный центр Вселенной. Кто-то тогда отметил, что 25 процентов всех кранов мира тогда работали на строительных площадках Дубая. В те годы у меня было несколько сверх дорогих проектов в Кишиневе, появился финансовый резерв, и я решил попробовать начать работать в эмиратах. Правда, открытие фирмы в Дубае тогда означало затраты космического уровня, и я открыл компанию в Шардже, соседнем эмирате. Не могу сказать, что все сразу шло по плану, а потом разразился кризис 2008 года. В Молдову докатились тогда только отголоски кризиса. Но я никогда не забуду пост апокалипсическую картину в Дубае. Мы ехали по дороге, километр за километром. По обеим сторонам брошенные стройки, бетономешалки и строительная техника, которые заносит пылью из пустыни. И это не просто дорога. Это шоссе на десятки километров. И везде была та же картина. Как ее дополнение – тысячи брошенных на парковках аэропорта машин. Кажется, была даже проблема с эвакуацией этих машин. Люди просто улетали из Дубая и судьба машин их уже не беспокоила.

Представил. Можно кино снимать. Вот уж точно – судьба открыть бизнес на краю вселенской катастрофы. Но на работе в Кишиневе это никак не отразилось. Мне кажется, что по числу крупных общественных зданий ARD Group – лидер на рынке?

Думаю, что да. Мы сейчас еще немного украсим город – заканчиваем благоустройство площади перед торговым центром UNIC. Закончим банк, жилой дом за Дворцом Пионеров, очень надеюсь, что будет принят ряд нужных решений, и мы закончим такой объект, как Chisinau Arena. Если отбросить политическую составляющую, то этот объект может дать сильный толчок развитию города в сфере спортивных и культурных ивентов. И очень надеюсь, что будет преодолен застой в выдаче разрешений на строительство. Эта отрасль системообразующая, ее бесперебойная работа в предстоящие кризисные годы просто необходима стране.

Павел Зинган