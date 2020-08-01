С 15 августа сигареты исчезнут с витрин магазинов и киосков

Это рекомендация Всемирной организации здравоохранения.

В Молдове вступают в силу новые правила продажи табачных изделий, запрещающие видимую их и сопутствующих товаров демонстрацию в общественных местах. Начиная с 15 августа, табачные изделия должны находиться в специальных закрытых ящиках, а их список вместе с сопутствующими товарами, доступными для продажи, с указанием цены, напечатанный на белой бумаге черными буквами, будет представлен продавцом по запросу взрослых покупателей.

Кроме того, будут запрещены надписи или указатели продажи сигарет или сопутствующих товаров типа «Здесь продаются сигареты», «Сигареты продаются в первой кассе» и др. Будет запрещено использование бренда или элементов бренда, указывающих, что там продаются сигареты.

Закон также предусматривает, что торговые точки с коммерческой площадью менее 20 квадратных метров, в которых продаются табачные изделия и сопутствующие товары, должны располагаться на расстоянии не менее 200 метров от учебных заведений и медицинских учреждений.

Как сообщил заместитель директора Национального агентства общественного здоровья Ион Шалару, в ближайшее время учреждение разработает руководство по применению этих правил, сообщает moldpres.md.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты употребление табака и воздействие табачного дыма ежегодно приводят к смерти около 4700 человек в Республике Молдова, 60% из которых – это люди в трудоспособном возрасте.

По официальным данным, в Республике Молдова насчитывается более 9 000 торговых точек, которые продают табачные изделия.

Этот закон не является изобретением Молдовы, это рекомендация Всемирной организации здравоохранения. Запрет на размещение сигарет на витрине уже введен в ряде государств, таких как:

- Исландия – в 2001 году;.

- Канада – в 2005;.

- Ирландия – в 2009;.

- Норвегия – в 2010;.

- Финляндия – в 2012;.

- Новая Зеландия – в 2012;.

- Сербия – в 2013;.

- Хорватия –в 2014;.

- Россия – в 2014;.

- Великобритания – в 2015.

В Латвии аналогичный запрет вступает в силу 1 октября 2020 года.

У экономических агентов было пять лет, чтобы адаптироваться к этому положению. Нарушителям грозит штраф в размере от 13 500 до 15 000 леев.

Подготовил Михаил Генчу