Дебаты о тарифе: как принималось решение о снижении цены за электроэнергию в Молдове

Новые цены на электричество. Потребители Premier Energy скоро будут платить на 11%, а клиенты Fee-Nord - на почти 4% меньше за потребленные киловатты. Такое решение приняло Национальное агентство по регулированию в области энергетики после переговоров с поставщиками.

До сих пор компания Premier Energy поставляла электроэнергию по цене 1 лей и 89 банов за киловатт-час. Компания запросила у НАРЭ снижение тарифа на 11 банов. Однако расчеты Нацагентства показали, что стоимость должна быть ниже на 11,1%, то есть 1 лей и 68 банов.

Основным аргументом НАРЭ было то, что с марта закупочная цена электроэнергии снизилась примерно на 7%. В Premier Energy заявили, что снижение цен должно быть минимальным, потому что компания якобы понесла убытки из-за эпидемии и их необходимо включить в тариф. И это при том, что, по данным mold-street.com, только в прошлом году компания получила прибыль в 100 миллионов евро.

"Пандемия, приостановка хозяйственной деятельности, а также меры по защите частных потребителей отразились на поставщике электроэнергии, что привело к значительному снижению доходов и дефициту финансовых ресурсов", - сообщила представитель Premier Energy Галина Прохончук.

"Мы говорим о бизнесе, с которого вы получаете довольно хорошую прибыль, и если полностью покрыть ваш оборотный капитал, думаю, это будет несправедливо по отношению к потребителю", - заметил директор НАРЭ Штефан Крянгэ.

"Мы считаем, что при расчете следует использовать последний прогноз макроэкономических показателей. То есть значения, внесенные в Закон о бюджете от 17 апреля 2020 года. Но не прогноз, опубликованный министерством экономики 6 марта", - заявила представитель Premier Energy Татьяна Готишан.

"В период с января по июль 2020 года обменный курс молдавского лея по отношению к доллару составляет 17,59. При расчете тарифа используется ставка 17,9. Мы считаем абсолютно необоснованной ставку 18,9", - заявил представитель НАРЭ Александр Урсу.

Все аргументы Premier Energy не смогли убедить директоров НАРЭ: "У нас дежавю обсуждений прошлого года, в том числе относительно убытков, оборотного капитала и обменного курса", - заметил Октавиан Калмык.

НАРЭ также утвердило новые тарифы и для потребителей на севере страны. Однако для них снижение цены будет меньше. Fee-Nord не возражала против расчетов НАРЭ, хотя до этого настаивала на сохранении текущего тарифа. До сих пор киловатт-час стоил два лея и 23 бана. НАРЭ утвердило цену на 3,8 процента ниже, что составляет 2 лея и 14 банов за один киловатт-час.

Новые тарифы вступят в силу после их публикации в Официальном мониторе.