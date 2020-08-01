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Общество
Австрия разрешила авиарейсы из Молдовы, но ввела строгие правила на въезд
01.08.2020

С 1 августа 2020 года запрет регулярного пассажирского авиасообщения разрешено для 18 стран, включая нашу.

Австрия снимает с 1 августа 2020 года запрет регулярного пассажирского авиасообщения с 18 странами, включая Россию, Беларуссию, Украину, Молдову, Китая, США и других стран. Однако пассажиров обяжут предъявлять отрицательные тесты на COVID-19 и проходить 10-дневный карантин, сообщает Интерфакс.

«Введенный ранее запрет на рейсы из ряда стран прекращает действие 31 июля. Вместо этого будут введены строгие правила въезда. С одной стороны, это обеспечит безопасность, с другой – гарантирует свободу передвижения», - говорится в сообщении.

В список стран, чьим гражданам разрешён въезд в Австрию без ограничений, вошли Бельгия, Чехия, Франция, Германия, Великобритания и другие. Пассажиры из этих стран смогут выбрать между отрицательным тестом на коронавирус либо 10-дневным карантином.

Тест на коронавирус можно будет пройти в аэропорту Вены с 7:00 до 20:00 без предварительной регистрации. Результаты будут известны через 3-6 часов.


 
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