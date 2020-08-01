Не до жиру: Что убьет вторая волна Covid-19 в Молдове – весело, зажиточно и интересно жить уже не будем, выжить бы

К жертвам коронавируса добавятся еще и сотни фирм и предпринимателей в республике.

Коронавирус – верь в него или нет – бьет по экономике всего мира. Молдова – не исключение. Пострадают у нас в республике, и уже пострадали, многие, - десятки, сотни фирм и предпринимателей, особенно те, кто относится к малому бизнесу. И как маску не носи, положение спасти трудно, почти невозможно. Такой вот форс-мажор.

«Комсомолка» разбиралась, кому сегодня труднее всего в сфере бизнеса в Молдове.

Гостинично-ресторанный бизнес

В сфере HoReCa, как называют сегодня гостинично-ресторанный бизнес, почти никакого движения.

Гостиницы никто не закрывал. Они просто пустуют с марта. Нет гостей. Не сдаются помещения под проведение конференций или торжеств. И неизвестно, когда все это будет.

Не лучше ситуация и в общепите. Три месяца рестораны не работали, потом работали на доставку, но так как у нас в стране этот вид бизнеса не сильно развит (часто вы заказываете суши на ужин?), работников отправляли в неоплачиваемые отпуска или просто увольняли. Когда открылись, и вроде как народ соскучился по посиделкам в кафешкам и встречам с друзьями за столиком ресторана, не у всех есть деньги, а многие и вовсе предпочитают не «выходить в свет».

- В гостинично-ресторанном бизнесе (HoReCa) в Молдове сложилась очень странная ситуация. С одной стороны, люди платили налоги, когда заведения были открыты, пополняли государственный бюджет, а в период пандемии, когда более 50 тысяч жителей Молдовы -работники этой сферы - остались без работы, государство про них… забыло. Ни одного лея никто из них никакой помощи не получил, - рассказал «Комсомолке» Дмитрий Чеботареску, член Ассоциации рестораторов и индустрии развлечений Молдовы MAR. - С другой стороны, такое ощущение, что правительство у нас ждет чуда. Откуда бюджетникам, которых в стране 25 процентов от всех работающих людей, и которые получали во время пандемии зарплату (даже работали не все), будут выплачивать зарплаты, если налоги от HoReCa, да и от другого бизнеса в бюджет не поступают?! Государство ждет чуда, и это чудо – кредит… только с ним можно будет выжить.

По словам Дмитрия, в отрасли – кризис, и, можно сказать, что он только начинается.

- Рестораны и кафе пытаются работать в новых условиях, и пока эта работа в минус, - поясняет Дмитрий. - Повысились затраты. А количество посетителей уменьшилось. Нас открыли, но люди продолжают сидеть дома. На доставке тоже бизнес не сделаешь, - нашу отрасль поглотят крупные ритейловые компании. Выживут разве что заведения фастфуд.

По данным нашего собеседника, после введения новых условий, по прогнозам, около 25 процентов кафе и ресторанов (исключая фастфуд) в Молдове, скорее всего, закроются.

- И страшно то, что происходит отток специалистов. Люди сидели без денег, теперь находят работу в других сферах или уезжают на границу. Я потерял так двух отличных поваров – уехали. У нас в республике всего поваров высшего класса человек 20. А эти 50 тысяч человек и их семьи сидели без работы, накапливали долги по коммуналке, были у них траты на продукты и т.п. Им что делать?! В общем, положение в отрасли – катастрофическое.

Туризм

С февраля никто в Молдове никуда не ездит. Да и сейчас рискованно – непонятно, то Болгария принимает наших, то вдруг не принимает. В Турцию не все отваживаются лететь. А кроме того, многие потратили отложенные на отдых деньги на выживание во время карантина. Остается в родной стране отдыхать…

- На рынке выездного туризма сложилась сложная и неординарная ситуация, - заявил «Комсомолке» Сергей Маня, президент Ассоциации Патронатов индустрии туризма Республики Молдова. – Да, полетели чартеры в Турцию, но, к сожалению, по возвращению туристы вынуждены входить в карантин, что создает неудобства. В то же время чрезвычайной комиссией констатируются факты импорта коронавируса из Турции туристами по возвращению в Молдову.

Кстати, не прошло и суток, как Румыния разрешила гражданам Молдовы транзитом проезжать через свою страну, но надо предъявлять отрицательный тест на коронавирус на границе. И Украина позволила въезд нашим гражданам на свою территорию, но пока все очень зыбко.

По словам Сергея Маня, планируются чартерные рейсы в Египет с середины августа.

Отвечая на вопрос корреспондента «Комсомолки»: «Что ждет отрасль в целом?», Сергей Маня пояснил:

- С 17 марта, когда в Молдове начали исполнять решения Чрезвычайной комиссии, индустрия туризма вошла в глубокий кризис, который по прогнозам специалистов закончится в 2021-2022 гг. Большинство туристических компаний Молдовы были вынуждены приостановить свою деятельность, и на данный момент их активность осуществляется только по возмещению туристам расходов за раннее купленные и отмененные туры или переносы дат с сезона 2020 года на сезон 2021 года. Пандемия привела и к невозможности оплаты аренды офисов туроператорами и турагентствами, которые сообщили о потерях после возврата платежей туристам.

По мнению Сергея Маня выход есть – отдыхать и открывать свою страну Молдову. Это научит игроков туристического бизнеса принимать гостей в будущем.

- Постепенное восстановление отрасли началось с обновлением внутреннего туризма, появились новые маршруты и направления, граждане республики активно путешествуют по стране, а местные туристические достопримечательности оттачивают мастерство по приему туристов согласно новым реальностям, где правила и протоколы по эпидемиологической безопасности имеют первоначальную значимость, - заключил Сергей Маня.

Торговля промышленными товарами

Еще одна жертва коронавируса во всем мире и в Молдове в частности – торговля промышленными товарами, особенно, одеждой, обувью, аксессуарами, сувенирами и т.п.

Кто смог выбраться в торговый центр, заметил пустоту в холлах и магазинах. Как будто в будний день с утра пришел. Сегодня люди стараются покупать только самое необходимое, действуя по принципу «неизвестно, что будет завтра». Кому нужны новые туфли, если и покрасоваться в них негде?!

Многие магазинчики и бутики закрылись. Аренду платить нечем. Тысячи людей потеряли работу. Ну кому нужны дешевые тарелки на «поману», если и поминок не устраивают?! Или пылесос молодым в подарок?! Или новый ковер в гостиную, когда остался без зарплаты?!

По словам сотрудницы администрации одного из торговых центров Кишинева, они стараются создать наиболее гибкие условия для продавцов, чтобы не потерять их. И уже придумали множество акций для покупателей, что привлечь нашего брата. Но… в торговых центрах пусто.

ХХХ

Одна мысль всех гложет: когда же все это закончится?! Когда наступят времена, похожие на прежние? Не один кризис переживали, и этот переживем, лишь бы коронавирусная зараза исчезла.

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