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У предвыборной риторики Майи Санду есть несколько посылов, которые можно легко развеять
01.08.2020

Один из фундаментальных сообщений (возможно это лозунг всей компании): "Додон - плохой, Я - хорошая". Тут у аналитиков возникает недоумение. Год назад все были хорошими, когда они вместе меняли власть. Да и как эти утверждения повлияют на реальное положение дел в стране?

Санду критикует власть за то, что они проигрывают коронавирусу. Почему же она не вспоминает про европейскую власть, которая ломала экономику,  образование и медицину последние 10 лет? Нынешняя власть совершает ошибки, но не они разрушали систему, которую сейчас надо восстанавливать. Им ещё и палки в колёса ставят.

Вопрос про унионизм, Приднестровье и язык, она пока не сильно затрагивает. Для этого есть другие люди.

Отдельной темой является судебная реформа. Европейский политик (кем она и является) не может авторитарно отстранять судей, но и нельзя иностранцам разрешать влиять на наши суды. У других стран, как и у продажных судей, есть свои тёмные интересы.

Хейтспичь в какой-то момент надоест электорату и возникнет нужда в перечислении реальных результатов. Этого у Майи Григорьевны за время нахождения на посту министра образования и премьер-министра было не так много. И тут не помогут тайные переговоры в Румынии.

@Telegram PsT


 
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