Вы думаете, что сейчас все плохо? Все самое ужасное только начинается!

Продажи упали, потому что у людей нет денег, экономика не работает, вдобавок и год ожидается неурожайным.

- Очень тяжело всем, продажи упали! Думаем, что вся эта пандемия - это только начало! - я разговорился с одним из руководителей крупной сети супермаркетов Кишинева (свое имя он просил на называть). - Последствия пандемии мы еще долго будем ощущать. Видно, что у людей мало денег на руках, что все сектора экономики работают плохо, что из-за погодных условий год будет не очень...

- Сильно упали продажи?

- Сильно... Сети, как государство, хотя бы два-три-пять процентов должны быть в плюсе, Потому что расходы растут. а этими самыми плюсами ты закрываешь во возрастающие затраты. Всегда нужен небольшой плюс, чтобы держаться на плаву.

- Если год будет тяжелым, значит, цены вырастут?

- Но денег-то у людей не становится больше, реальный сектор экономики ведь не работает!

- Ваши сотрудники не боятся заразиться коронавирусом? Не боятся выходить на работу?

- Мы сделали все, чтобы люди не боялись. Весь менеджмент на работе каждый день, показывая личным примером. Все меры защиты соблюдаются. Хотите верьте, хотите - нет, но у нас ни одни сотрудник не заболел!

- Посетители супермаркетов не возмущаются, что вход в магазин только в маске, что надо позволить измерить температуру тела...

- Нет! Я бы сказал, что за это время поменялась модель поведения покупателя. Если раньше покупатель говорил: "Да зачем мне это надо!", то сейчас, наоборот, если кто-то рядом приспустил маску, то на него сразу смотрят нехорошо.

ЛЕОНИД РЯБКОВ