Молдавский врач о Covid-19: На наших глазах разворачиваются трагедии - болеют семьями

По словам медика Людмилы Симонов, ситуация с коронавирусом показывает: люди в Молдове игнорируют правила, а самоизоляция, социальная дистанция, маски в общественных местах – не каприз.

Людмила Симонов, замглавврача по лечебной части больницы им. Тома Чорбэ в Кишиневе, – один из самых опытных сотрудников, с 1981 года повидала немало вспышек инфекций – холера, менингит, дифтерия... Сейчас коронавирус, пишет журналист Татьяна Кропанцева (для журнала "Работай и Отдыхай!") и приводит мнение Людмилы Симонов.

- Вспышка дифтерии пришлась на 90-е, когда была нарушена программа вакцинации. Болеют в основном дети, ведь иммунитет не сформирован. Верхние дыхательные пути закрываются пленками фибрина, и ребенок задыхается. Пациенты могут погибать не только от асфиксии, но и от параличей – дыхательного центра, сердечной деятельности.

Дифтерия страшна и тяжелыми осложнениями, оставляющими человека инвалидом. Лечение сложное, используется противодифтерийная сыворотка и антибиотики. Однако если допустить большую вспышку, сыворотки может быть недостаточно. А если упущено время, то даже сыворотка может не изменить ситуацию.

Вспышки эпидпаротита, который в народе называют свинкой, тоже были связаны с нарушением календаря вакцинации. Смертность от этой инфекции небольшая, но болезнь часто приводит к бесплодию. Эти вспышки были, когда вакцин для прививок просто не было, но, когда я слышу сейчас, что люди не хотят вакцинироваться, хочется пригласить их к нам и показать, к чему приводит отказ от прививок, как задыхаются малыши с приступами коклюша, который может возвращаться месяцами. Мы сами – медики, работающие с инфекционными болезнями – вакцинируемся всегда. В том числе, и против гриппа – это работает.

Нередко вспышки заболеваний происходят из-за нарушений правил. Например, энтеровирус распространяется в теплое время, когда люди купаются в загрязненных водоемах. Ситуация с коронавирусом тоже показывает: люди игнорируют правила. Самоизоляция, социальная дистанция, требование носить маски в общественных местах – не каприз.

Эта пандемия сложна продолжительностью и непредсказуемостью, и пока конца ей не видно. Важно, чтобы все были ответственнее. Сейчас у нас полные отделения, а пациенты тяжелые и очень тяжелые. Заболевание длится долго. Бывают «благодарные» инфекции, при которых даже с тяжелым стартом, но при правильном лечении эффект виден на 2-3 день. При коронавирусе этого нет, у нас был пациент, который находится в стационаре 36 дней. Можете представить? Мы стараемся как-то скрасить его пребывание здесь, но это все равно больница, закрытая палата.

Персоналу тяжело и психологически. Когда ты теряешь пациентов, за которых долго боролся, когда так подолгу выхаживаешь и не видишь результата, работать сложно. На наших глазах разворачиваются трагедии. Болела семья, мама – медсестра – погибла, дети выздоровели, уехали домой. Младшему 12, старшая девочка готовилась к свадьбе... С другими больницами постоянно поддерживаем связь – не только для обмена информацией, но и потому, что бывает, муж у нас, а жена в другом стационаре. И каждый знает, что близкий в тяжелом состоянии, а ничего поделать не может. Пытаемся их поддерживать, но что ты сделаешь, если человек понимает: близкий, возможно, при смерти.

Некоторые пациенты признаются, что не верили в опасность коронавируса, жалеют, что пренебрегали рекомендациями. Поверьте, лучше ненадолго надеть маску, чем слечь с коронавирусом. Надевайте, даже если заходите в пустой лифт, ведь неизвестно, кто из него вышел.

ТАТЬЯНА КРОПАНЦЕВА