Новый законопроект об интернете в Молдове «идет» в парламент

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Технологии
Правительство одобрило законопроект о нейтральности интернета. В пояснительной записке к обсуждаемому документу отмечается, что действующий закон об электронных коммуникациях не содержит четких положений, гарантирующих равные возможности в пользовании интернет-услугами, и ряд его норм противоречит международному принципу нейтральности Сети.
Как пишет агентство «Инфотаг», при разработке нового проекта закона учтены рекомендации отчета Совета Европы касательно нейтральности интернета.
Проект привносит в закон понятие услуг доступа в Интернет и устанавливает четкие рамки прав и обязанностей поставщиков данного вида услуг.
Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий получит право определять минимальные требования к качеству предоставляемых услуг.
Подготовил Михаил Генчу
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