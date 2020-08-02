Новый законопроект об интернете в Молдове «идет» в парламент

Правительство одобрило законопроект о нейтральности интернета. В пояснительной записке к обсуждаемому документу отмечается, что действующий закон об электронных коммуникациях не содержит четких положений, гарантирующих равные возможности в пользовании интернет-услугами, и ряд его норм противоречит международному принципу нейтральности Сети.

Как пишет агентство «Инфотаг», при разработке нового проекта закона учтены рекомендации отчета Совета Европы касательно нейтральности интернета.

Проект привносит в закон понятие услуг доступа в Интернет и устанавливает четкие рамки прав и обязанностей поставщиков данного вида услуг.

Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий получит право определять минимальные требования к качеству предоставляемых услуг.

Подготовил Михаил Генчу