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Чьими голосами изберут президента Молдовы?
02.08.2020

По данным ЦИК, в Молдове в данный момент имеют право голоса 3 286 304 человека. Из этого числа 229 тысяч 570 человек не зарегистрированы по месту жительства или по месту пребывания. В том числе, это и те, кто официально выехал за границу.

Еще 249 тысяч 6 граждан Молдовы с правом голоса живут в Приднестровье, сообщает Центризбирком, данные которого приводит Sputnik.

Численность постоянно проживающего в Молдове населения на 1 января 2020 года составляет около 2,64 миллиона человек, и это существенно меньше количества избирателей, внесенных в Государственный реестр, передает Национальное бюро статистики.

По переписи населения 2014 года, население Молдовы составляло 2 миллиона 804 тысячи 801 человек, включая лиц, отсутствующих в стране более года. Следующая перепись может быть проведена в стране не ранее 2023 года.

Подготовил Михаил Генчу


 
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