Россия и Израиль пока не пускают к себе никого из Молдовы

Израиль и Россия оставили в силе запреты, в частности, для граждан Молдовы. Но выезд наших соотечественников из этих стран разрешён. Запрет на въезд иностранных граждан на территорию Израиля сохраняется до 1 сентября, выезд из этой страны разрешён через аэропорт имени Бен-Гуриона.

Сохранились обязательное ношение масок в общественных местах и на работе, поддержание социальной дистанции и соблюдение других мер индивидуальной защиты. Запрещены встречи групп количеством более 20 человек в открытых местах, передает агентство IPN.

Граждане Молдовы не могут и далее въезжать на территорию России. Исключение – члены аккредитованных в РФ дипломатических и консульских представительств и члены их семей; сотрудники международных организаций в России и члены их семей; водители международных транспортных рейсов; члены экипажей воздушных, морских, речных транспортных средств, а также локомотивных бригад международных поездов; члены официальных делегаций с дипломатическими, служебными и обычными визами, выданными в связи со смертью близких родственников, проживавших на территории России; лица, у которых есть муж, жена, родители, дети, усыновители, усыновлённые, опекуны или опекаемые гражданами Российской Федерации и другие категории.

Подготовил Михаил Генчу