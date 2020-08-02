2 Августа 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Депутаты хотят пройтись по тюрьмам - министр юстиции только за
02.08.2020

Министр юстиции Фадей Нагачевский не против визитов депутатов в тюрьмы.

Ранее законодатели от партии «Платформа достоинство и правда» решили, что посетят пенитенциары, чтобы увидеть условия содержания заключенных в связи с пандемией коронавируса.

– Безусловно, доступ к ним будет разрешен в соответствии с действующим законодательством. Я даже рекомендую им посетить все тюрьмы страны. После визита, надеюсь, убедятся, насколько необходимо строительство новой тюрьмы. И я очень надеюсь, что после этого визита будет прекращена популистская риторика некоторых депутатов о перераспределении внешнего кредита, предназначенного для строительства новой тюрьмы, для нужд, связанных с борьбой с пандемией.

В пенитенциарных учреждениях находятся задержанные люди, уважаемые депутаты, и ужасно думать о том, что необходимо сэкономить на их праве на надлежащие условия содержания под стражей, — написал Нагачевский в Facebook.


 
Количество просмотров:
94
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.