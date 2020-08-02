Депутаты хотят пройтись по тюрьмам - министр юстиции только за

Министр юстиции Фадей Нагачевский не против визитов депутатов в тюрьмы.

Ранее законодатели от партии «Платформа достоинство и правда» решили, что посетят пенитенциары, чтобы увидеть условия содержания заключенных в связи с пандемией коронавируса.

– Безусловно, доступ к ним будет разрешен в соответствии с действующим законодательством. Я даже рекомендую им посетить все тюрьмы страны. После визита, надеюсь, убедятся, насколько необходимо строительство новой тюрьмы. И я очень надеюсь, что после этого визита будет прекращена популистская риторика некоторых депутатов о перераспределении внешнего кредита, предназначенного для строительства новой тюрьмы, для нужд, связанных с борьбой с пандемией.

В пенитенциарных учреждениях находятся задержанные люди, уважаемые депутаты, и ужасно думать о том, что необходимо сэкономить на их праве на надлежащие условия содержания под стражей, — написал Нагачевский в Facebook.