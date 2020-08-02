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Здоровье
ВОЗ: пандемия коронавируса продлится еще долго
02.08.2020

Всемирная организация здравоохранения считает, что эпидемия коронавируса будет длиться еще долго.

На прошедшем в субботу заседании чрезвычайного комитета его представители пришли к выводу, что пандемия остается особой ситуацией, имеющей международное значение, передает ria.ru.

Специалисты выразили признательность ВОЗ и ее партнерам за усилия по борьбе с коронавирусом. В чрезвычайном комитете организации отметили необходимость консолидировать усилия по решению этой проблемы и призвали молодежь использовать все возможные способы для предотвращения распространения заболевания.

В следующий раз эксперты оценят ситуацию с пандемией через три месяца.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 17,3 миллиона человек, свыше 675 тысяч из них скончались. За минувшие сутки на планете COVID-19 диагностировали у 289 тысяч человек, более шести тысяч умерли.


 
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