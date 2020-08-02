В Молдове зарегистрировали 380 новых случаев заболевания COVID-19

За прошедшие сутки в Молдове выявили еще 380 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

В лабораториях обработали 2322 теста, 380 из которых оказались положительными. 1815 тестов были первичными, 507 - повторными.

Заболело 14 сотрудников системы здравоохранения: 4 врача, 8 медсестер и 2 работника вспомогательного персонала.

Зафиксировано 2 случая завоза заболевания из-за рубежа (Украина - 1, Австрия - 1). Все остальные случаи передачи заболевания приходятся на местное распространение.

Также в минздраве сообщили о гибели еще 5 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус.

Общее число зарегистрированных случаев Covid-19 в Молдове, с момента выявления первого заболевшего, составляет 25 113. Вылечилось 17 571 пациентов, скончалось - 788.