Новые услуги, включенные в Единую программу обязательного медицинского страхования

Пригородные и междугородные транспортные расходы (туда-обратно) для пациентов, пользующихся амбулаторными (в дневном стационаре) услугами лучевой терапии, будут покрываться поставщиками медицинских услуг в рамках обязательного медицинского страхования в соответствии с изменениями, внесенными правительством в Единую программу обязательного медицинского страхования, передает IPN.

Расходы были рассчитаны с учетом тарифа на проезд в автобусе общего типа. На 10 тыс. сеансов лечения в год рассчитана сумма в 1,8 млн. леев.

Были утверждены и дополнения к Приложению № 1 программы, в котором предусматривается, что медицинская помощь в случае чрезвычайных ситуаций со здоровьем (например, в условиях самоизоляции, вызванной пандемией) должна быть включена в программу и финансироваться за счет средств обязательного медицинского страхования.

Также будут профинансированы тесты на выявление COVID-19, в том числе для незастрахованных лиц (не имеющих медицинского полиса) из фондов обязательного медицинского страхования.

Сегодня же правительство продлило запрет на экспорт медицинских масок до 31 августа 2020 года.