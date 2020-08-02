Экономику Молдовы грохнули из-за смерти одного больного ковидом в день?

Публикуем последние новости по COVID-19 на 2 августа 2020 года. Мы за плюрализм мнений. Сегодня публикуем комментарий Алексей Иванцова в Фэйсбуке, который быстро стал популярным:

"Итак, только цифры... За 150 дней «пандемии» в Молдове умерло 750 человек. В среднем 5 человек в день.

Правильно?

Из них 4 - преклонного возраста, с массой сопутствующих заболеваний... То есть не ОТ, а С. Возможно, что один человек в сутки - именно ОТ.

Итак, 1 человек в сутки - на 3-3,5 миллиона населения? Примерно столько же - давится вишневой косточкой. Или падают из окна...

А всего в стране умирает примерно 100 человек в день. То есть - 99% людей умирает совершенно по другим причинам. От старости до болезней..

Так ГДЕ здесь ПАНДЕМИЯ? 1 человек на 3 миллиона? Остальные заболевшие ведь выздоравливают...

И ради этого всех держат взаперти и разрушают экономику?" Оставляем это мнение без комментария. Вернемся к нему завтра.

Ну, а на 06.00 утра 2 августа 2020 года ситуация в Молдове такая (по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ).

24 733 (+390) - заражены с начала эпидемии.

Активные случаи - 6 686

3 302 (+21) - заболевшие медики

2 136 - проведено тестов, из которых 1 629 - это первичные

Лидеры по городам: Кишинев - 152, Единцы - 28, Страшены - 16

442 - в тяжелом состоянии

39 - в критическом состоянии (на ИВЛ)

1152 - в состоянии средней тяжести.

30 944 - дома, под наблюдением врача.

783 - умерли.

17 571 - вылечились.

ЛИДИЯ ТКАЧ