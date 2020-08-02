Сколько «хрен десятых» в рейтинге Воронина?

Ни добавить, ни убавить. Владимир Воронин объяснил, почему Майя Санду не заслуживает быть президентом Молдовы.

– Что сделала Санду, будучи министром образования? А когда была премьером? Она никто. Ноль целых, хрен десятых, - сказал Воронин.

Касательно роли личности Санду, - если кто-то найдет там личность, - мы полностью с Владимиром Николаевичем согласны. Вплоть до едкой ремарки с жаргонным словом, что мы ему тоже прощаем – другого такого перлоизвергателя среди молдавских политиков нет и вряд ли скоро будет. Тут надо обладать особой свободой мышления и пребывания, как говорится, по ту стону добра и зла, где также хватает и того, и другого.

Но в данном случае моральное право, на котором базируется Воронин в своих выпадах, тоже вызывает много вопросов. И будет вызывать еще долго, покуда живы те, кто во взрослом возрасте застал 7 апреля 2009 года.

Автор: Николай Костыркин