Граждан Молдовы не пускают на Украину с отрицательными тестами на ковид

Украинским пограничникам еще никто не сообщил о том, что "молдавские тесты" - действительны.

Мы уже писали о том, что в медицинские центры Кишинева выстроились огромные очереди из желающих сдать тест на коронавирус, чтобы с его результатом (отрицательным, конечно) отправиться в братскую Украину - на моря.

Ведь буквально несколько дней назад сообщили, что и болгары, и украинцы требуют, чтобы у наших туристов был на руках отрицательный тест на коронавирус, сделанный не менее, чем за 72 часа и 48 часов, соответственно. Дескать, в противном случае, вас из Молдовы не выпустят.

Однако, 2 августа наши туристы столкнулись с проблемой. На украинской границе вдруг выяснилось, что наши тесты "недействительны". По крайней мере, пока.

Как выясняется уже при пересечении границы, Пограничная служба Украины пока не получала никаких распоряжений о том, чтобы пропускать молдавских граждан с молдавскими же справками.

В общем, на этот час при пересечении границы между Молдовой и Украиной ничего не - изменилось: всех въезжающих отправляют на 14-дневный карантин, либо на тест, который ОБЯЗАТЕЛЬНО надо пройти в медицинских учреждениях Украины.

Видно, в какой-то момент руки чиновников дрогнули, и они решили, что туристы должны тратить деньги в Украине. А нашим туристам, заплатившим в Молдове 800 леев за тест, теперь еще и на Украине придется потратиться.

Людмила

Узнав из прессы об отмене карантина для Молдаван, в обмен предоставления справки ПЦР на границе Украины, я тут же, в пятницу (31.07.20) побежала и сдала тест, результаты которого были готовы в субботу утром. Забрав утром справку, мы поехали с мужем на Паланку, где с другой стороны меня ждал сын. Но... как оказалось, на нашу справку никто и внимания не обратил. Нам сказали: - Простите, но к нам не поступили никакие указания. И мне пришлось устанавливать программу в свой телефон и, простояв там 1,5 часа я пошла к шлагбауму Украины. А в понедельник, надо в Одессе делать тест и сидеть в карантине 14 дней. Неприятно, когда за своих граждан некому заступиться...

РОМАН ВЛАДИМИРОВ