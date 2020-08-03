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Объяснение - почему власти Левобережья мечтают о победе Санду на президентских выборах
03.08.2020

Хотят и дальше пугать народ румынизацией. В телеграм-канале "Приднестровец" появилось объяснение того, почему власти Левобережья мечтают о победе Майи Санду. Автор поясняет, что таким образом они надеются и дальше сохранять свой статус "князьков", пугая Москву "неизбежной румынизацией", по которую, по их замыслам, будут снова и снова выделяться деньги:

- Унионистская пропаганда, на русском языке, для жителей приднестровского пророссийского региона! Скажете бесполезно потраченные деньги? А вот и нет - нам тут нашептывают, что сие санкционировано самими властями приднестровскими. Зачем? Да все элементарно: Молдова, - убеждают приднестровские власти, - это уже почти Румыния.

Власть в Молдове - это почти румынская. И нет на территории РМ сейчас ни русскоязычных, ни лояльных России, ни вообще... Прекрасный повод держать население Бендерско-Тираспольское «в тонусе» и «подальше» от молдавских выборов, на которых как мечтают приднестровские власти - победит Майя Григорьевна уважаемая. А там, глядишь и долгожданная «Unirea», - такой пост появился в телеграм-канале "Приднестровец"

Автор: Михаил Генчу


 
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