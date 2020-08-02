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Здоровье
Срочно! В Молдове зарегистрировано 249 новых случаев COVID-19
02.08.2020

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 2 августа, за последние 24 часа было обработано 1013 теста, в том числе 742 – первичных,271 – повторных. В результате подтвердились 249 новых случаев заражения COVID-19, в том числе два – в Приднестровье. Общее число инфицированных достигло 25 362 человек.   

Один случай был импортирован из США, остальные 248 случаев заболевания – результат местной передачи. 
Из числа заболевших 7 – медицинские работники: один врач и шестеро медсестер.

Число выздоровевших от коронавируса увеличилось до 17 816 человек. Жертвами COVID-19 стали 791 пациент.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112. 

Автор: Михаил Генчу


 
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