Срочно! В Молдове зарегистрировано 249 новых случаев COVID-19

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 2 августа, за последние 24 часа было обработано 1013 теста, в том числе 742 – первичных,271 – повторных. В результате подтвердились 249 новых случаев заражения COVID-19, в том числе два – в Приднестровье. Общее число инфицированных достигло 25 362 человек.

Один случай был импортирован из США, остальные 248 случаев заболевания – результат местной передачи.

Из числа заболевших 7 – медицинские работники: один врач и шестеро медсестер.

Число выздоровевших от коронавируса увеличилось до 17 816 человек. Жертвами COVID-19 стали 791 пациент.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.

Автор: Михаил Генчу