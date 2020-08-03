Бывшая жена Филата: Отсутствие любви становится частой причиной разводов

Первая бывшая супруга экс-премьера Влада Филата Санда Дивиричан в одном из интервью объяснила феномен развода людей, которые, как им казалось, когда-то были всем друг для друга.

«Первой причиной может быть отсутствие любви, у нас часто основой брака является не любовь.

- Многие пары вступают в брак, не любя друг друга. Здесь важно отличать влюбчивость от любви. В своей жизни я часто спрашивала женщин и мужчин: любили ли они друг друга, когда поженились? Чаще всего отвечали, что любили и испытывали эйфорию. Но когда начинают описывать свои чувства, понимают, что это была привязанность, а не любовь».

Другая причина, по ее мнению, - эмоциональная незрелость партнеров, «они не знают, как выполнять свои обязанности, в итоге расстаются из-за своих иллюзий и ожиданий».

«Все сказки заканчиваются свадьбой героев, и ничего не рассказывается о том, как они жили после свадьбы, - сказала Санда. - Есть также такие тонкости, как финансовые причины, разные взгляды на образование детей, которые также приводят к разводу, и очень часто пары разводятся из-за неверности.

Физическая и эмоциональная неверность является сегодня очень распространенной причиной, почему-то возникает ощущение, что в нашем обществе существует такое убеждение, что если люди достигли чего-то в финансовом отношении или в карьере, они могут позволить себе быть неверными, и женщины с большей вероятностью примут это из-за различных страхов, которые они испытывают.

Однако в этих случаях мы говорим об общих вещах, у каждой пары могут быть очень индивидуальные и специфические ситуации, каждая пара – это отдельный мир, и отношения разные».

По ее словам, самое сложное при разводе – объяснить детям, что их родители больше не будут жить вместе: «Очень сложно объяснить ребенку то, что он не способен воспринимать с точки зрения взрослого. Тем не менее, ребенок переживает события, поглощает энергию из семейной атмосферы. Самый опасный возраст для психики ребенка, если родители разводятся, – от 3-4 до 7-8 лет. По этой причине ребенок должен получать как можно больше любви, как можно больше присутствия от обоих родителей в своей жизни».

«О том, как нужно говорить с детьми о разводе родителей, трудно дать какой-то общий совет, каждый может быть дан в определенных конкретных ситуациях, - советует Санда. Но то, что должно быть в любой семье или паре, если они принимают это решение, – не обвинять друг друга, не говорить плохого друг о друге. Уже серьезно, если родители выясняют свои отношения в присутствии ребенка. Если в итоге пара расстается, ни один из партнеров не должен внушать ребенку плохого о своем отце или матери».