Михалко: Стандарты борьбы с отмыванием денег изменить нельзя

Глава Представительства Европейского союза в Республике Молдова Петер Михалко заявил в эфире программы "Пятница с Анатолием Голя" на телеканале РТР Молдова, что стандарты борьбы с отмыванием денег не могут быть изменены.

Чиновник сослался на проект, одобренный парламентом в первом чтении. Речь идет об изменении механизма борьбы с отмыванием денег. Проект предложен советником премьер-министра Иона Кику Николаем Ешану, сообщает realitatea.md.

«Стандарты борьбы с отмыванием денег не могут быть изменены, - сказал Михалко. - Они были внесены с большим усилием и при поддержке внешних партнеров, в том числе Европейского союза. Они помогли Молдове снова стать надежным партнером. Принятые изменения были не совсем прозрачными и вносились без консультаций... Так быть не должно".

Напомним, что проект об изменении механизма борьбы с отмыванием денег был принят в срочном порядке. Он предполагает поправки к четырем законам - собственно о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, закон об исполнении, об обществах с ограниченной ответственностью и закон о регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателях. Поправки меняют смысл понятия "конечный бенефициар" в случае борьбы с отмыванием денег.

Закон будет применяться "исключительно к доле в какой-либо компании рассматриваемого лица, а не всех активов данной компании". Ешану отметил, что в нынешней практике, если лицо, подозреваемое в отмывании, является учредителем компании, "исполнители применяют санкционные действия относительно всех активов компании".